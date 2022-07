Husova cesta symbolicky následuje mistra, vede Plzeňskem a Tachovskem

Osm set kilometrů měří dálková pěší poutní stezka s názvem Husova cesta, která symbolicky následuje mistra Jana Husa na jeho poslední životní pouti z Čech do Kostnice. Cesta se v roce 2019 zařadila po bok tradičních evropských poutních tras, jako je Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela. Stezka je rozdělena do tří částí, z nichž jedna vede severním Plzeňskem a Tachovskem.