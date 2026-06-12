Mladá užovka se přilepila k izolepě, k vysvobození pomohl jednoduchý trik

Mladá užovka obojková, která měří jen pár centimetrů, se ocitla ve špatný okamžik na špatném místě. „Když vyjela ze svého úkrytu pod čerstvě vybalenou papírovou krabicí bazaru na Roudné, nalepila se na kus na zemi ležící balicí lepenky z papírového víka,“ popsal středeční událost Karel Makoň, šéf Záchranné stanice živočichů v Plzni.
Ten je po městě poměrně známý, a tak ho nálezci ihned k hadu v nesnázích přivolali.
„Obyčejná kancelářská lepicí páska se okamžitě zachovala jako lepicí past, a tak přilepená užovka čekala do našeho příjezdu na následné vysvobození,“ upozornil Makoň.
Zkušený zvířecí ochránce použil na vysvobození užovky poměrně jednoduchý trik, a to klasický rostlinný olej. Ten totiž tento druh lepidla spolehlivě rozpouští.
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„Takže když se náhodou přilepíte na mucholapku, lepenku či asfalt, určitě vám pomůže máslo, dětský olejíček, rostlinný olej nebo jiná mastnota,“ radí ochránce.
Zachráněnou užovku nakonec vypustil u tůněk u kostela svatého Jiří v plzeňské Doubravce.