Chata na Čerchově, sokolovna v Rokycanech. Města chystají řadu investic

„V průběhu roku 2024 se dokončí obchvat Klatov, proto chceme okolí propojit lávkami, cestami, cyklostezkami a cyklotrasami,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust. Vznikne třeba propojení pro cyklisty na trase Luby - Klatovy - Sobětice. „Cílem je to, aby se lidé snadno a bezpečným způsobem mohli dostat z města do přírody,“ upřesnil místostarosta, podle kterého investice do dopravy budou příští rok výrazně přesahovat 60 milionů korun.

Patří sem i investice do mostu přes Drnový potok u pošty v centru města. „Starý most je limitovaný nosností, proto ho chceme v průběhu příštího roku za 28 milionů korun rekonstruovat a vyměnit za nový, který bude mít dostatečnou kapacitu a přitom bude vypadat hezky,“ popsal.

V městském ústavu sociálních služeb se bude za 38 milionů korun měnit stravovací provoz, což přinese nejen zkvalitnění stravy, ale i úspory provozu včetně energií. Městské byty, které se dokončují u Kauflandu, získají rozhodnutím zastupitelů moderní kotelnu.

„Přidáváme zhruba sedm milionů korun, aby dům, kde bude 32 městských malometrážních bytů, mohl být hotový na jaře příštího roku,“ uvedl Chroust.

V příštím roce se ve městě začnou budovat retenční nádrže, které doplní kapacitu městské čističky odpadních vod. Jde o projekt za zhruba 270 milionů korun, který bude ze 70 procent hrazen z dotačních peněz, zbytek zaplatí město. Rozpočet jako nejdůležitější ekonomický dokument města počítá v příštím roce s příjmy 679,7 milionu korun. To je o zhruba 60 milionů víc než loni. Zastupitelé zatím schválili první část investic za 220 milionů korun.

Rekonstrukce sokolovny v Rokycanech

Představitelé Rokycan doufají, že v příštím roce se rozjede dlouho připravovaná rekonstrukce sokolovny, která vzešla z odborníky oceňované architektonické soutěže. Na akci za odhadovaných zhruba půl miliardy korun má město naspořené prostředky. Starosta Tomáš Rada pro architektonickou soutěž, která prošla v minulém zastupitelstvu jen těsně, zvedl ruku. Doufá, že příští rok už stavba začne.

„Investiční akce v roce 2024 jsou plánovány v celkovém objemu 260 milionů korun. Nejvýznamnějšími a finančně nejnáročnějšími investičními akcemi pro rok 2024 jsou dokončení rekonstrukce ulice Jiráskova včetně vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení za 56,8 milionu korun a rekonstrukce sportovního areálu Jižní za 50 milionů korun,“ konstatoval místostarosta města Jiří Sýkora.

Na projektovou dokumentaci a zahajovací práce revitalizace sokolovny je připraveno 20 milionů korun, projektová dokumentace tělocvičny, jídelny a kuchyně v centru města přijde na 13,5 milionu korun.

Značné výdaje se plánují v souvislosti s výměnou ekonomického systému úřadu, souvisejících programů, spuštěním portálu občana a nákupem software a hardware, kdy se počítá s náklady ve výši 41,5 milionu korun. Město počítá se získáním dotace ve výši až 85 procent výdajů.

Třetí největší město Plzeňského kraje s téměř 14 tisíci obyvateli bude v roce 2024 hospodařit s příjmy ve výši 465,78 milionu korun a výdaji přes 681,57 milionu korun. Schodek 215,79 milionu korun je plně kryt z vlastních zdrojů.

Horská chata na Čerchově

Vyrovnaný rozpočet na rok 2024, který je ve srovnání s letoškem více proinvestiční, připravilo město Domažlice. Zastupitelé schválili vybudování horské chaty na vrcholu Čerchov za 24 milionů korun. Proti stavbě, která začne příští rok, dlouho bojoval vlastník sousedního pozemku, který zde prodává občerstvení.

„Podle územně plánovací studie může na vrcholu Čerchova fungovat jen jedna restaurace a ubytovací zařízení. Vlastník sousedního pozemku si koupil od městyse Klenčí pod Čerchovem stavbu, která je vedena jako objekt k dožití,“ nastínil starosta Domažlic Stanislav Antoš budoucnost sousedního objektu.

„Město počítá s výdaji přes 536 milionů korun,“ uvedla vedoucí finančního odboru městského úřadu Alena Kučerová. Plánují se investice za téměř 83 milionů korun, z toho nově zahajované akce budou za 57 milionů korun. Patří sem rekonstrukce Benešovy a Sukovy ulice. „Chceme připravit projektovou dokumentaci na šest bytových domů v Petrovické ulici, kde bude kolem sta bytů. Stavět bude developer, ale část bytů bychom chtěli získat do městského vlastnictví,“ sdělil Antoš.

Nejdelší most na obchvatu Klatov, převede auta přes trať i silnici (25. 5. 2023)