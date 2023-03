Modrava může přijít o 200 milionů. Investovala do firmy, která zkrachovala

Konkurz byl prohlášen 27. února. Na případ upozornily jako první Seznam zprávy. Modrava je největším dosud přihlášeným věřitelem zkrachovalé firmy, kterou prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu v Ostravě.

„Prověřuje i firmu Growing Way, která je velmi podobná WCA a u které už bylo zahájeno trestní stíhání, u WCA zatím ne,“ uvedl advokát Petr Veselý, který zastupuje několik stovek věřitelů s pohledávkami vůči WCA v celkové výši více než 100 milionů korun.

Growing Way je pyramidová společnost, která zkrachovala v roce 2021 a s WCA ji podle Veselého pojí některé osoby. Smlouvu s WCA, která má podle obchodního rejstříku základní kapitál ve výši 100 milionů korun, uzavřela Modrava v roce 2017. Ve stejném roce krátce před uzavřením smlouvy byla WCA International založena.

Investovali menší polovinu volných peněz

Místostarosta obce Martin Pavlík uvedl, že Modrava do WCA investovala menší polovinu z volných finančních prostředků, a obec tedy není finančně na kolenou. Zbylé peníze jsou podle Pavlíka investovány konzervativně například v bankách na spořicích účtech. „Doufáme, že se nám nějaké peníze vrátí,“ sdělil místostarosta Modravy, která je jedním ze zhruba pěti tisíc věřitelů WCA.

Podle Veselého většinu tvoří důchodci ze severní Moravy, kteří do firmy často vložili celoživotní úspory. Celkem do WCA různé subjekty investovaly kolem 2,1 miliardy korun. Vráceno jim bylo zatím kolem 750 milionů korun.

Z toho vyplývá, že Modrava byla objemem peněz netypickým věřitelem. Investici zajišťoval ještě minulý dlouholetý starosta Modravy Antonín Schubert, který na konci roku 2022 zemřel. Nevydařená investice ale podle Pavlíka není důvodem k tomu, aby někdo na starostu, který stál v čele obce sedm volebních období, zanevřel nebo se od něj distancoval.

„I proto, že pro obec strašně moc udělal, navíc o investici nerozhodoval sám a ve vedení na ní panovala shoda,“ konstatoval Pavlík. Ten při podpisu smlouvy s WCA v zastupitelstvu ještě nebyl. Je ale přesvědčen o tom, že pro vložení peněz do WCA hlasoval Schubert v dobré víře.

Konkurz nebo reorganizace

Dá se to usuzovat i z toho, že sám do firmy ze svých peněz vložil přes 300 tisíc korun. „Navíc víme, jak tu žil. Neměl v garáži tři auta drahých značek a jeho rodina nemá vilu na Seychelách,“ poznamenal Pavlík.

Mladé firmě WCA se podařilo získat tolik investičních prostředků proto, že najala několik stovek prodejců. Ti k investování do fondu lákali a byli velmi štědře placeni. „Na provizích jim bylo totiž vyplaceno na 350 milionů korun,“ uvedl Veselý. Klientům se podle něj neustále prezentovalo, jak se jejich peníze zhodnocují. „To asi nebyla pravda, a klienti tedy byli motivováni k tomu, aby do WCA vkládali další a další peníze,“ nastínil Veselý.

Z majetku WCA zbyl podle Veselého osobní automobil značky Audi bez STK a na účtech asi 100 tisíc korun. Dlužník eviduje i pohledávky vůči různým obchodním partnerům hlavně z titulu smluv o půjčkách ve výši 780 milionů korun. „Z toho asi 150 milionů šlo například do firem na výrobu luxusních postelí, které jsou v insolvenci nebo je insolvence čeká,“ konstatoval Veselý.

Ve hře jsou nyní dvě varianty řešení úpadku - konkurz nebo reorganizace. „Soud už sice o konkurzu rozhodl, ale WCA avizovala, že se odvolá, protože chce úpadek řešit reorganizací,“ sdělil Veselý. „Chtějí sestavit reorganizační plán. Navrhují, že část klientů vyplatí, části nabídnou akcie nové společnosti, do které by přešla některá aktiva. Zatím ale věřitelé plán neviděli,“ popsal Veselý, který právě proto nedokáže zatím říci, co bude věřitelům doporučovat.

„Pokud součástí reorganizačního plánu bude to, že přijde investor, dá do WCA peníze a odnese si majetek v podobě třeba pohledávek, proč ne. Ale nebyl bych pro reorganizaci toho druhu, kdy se dlužník bude sám snažit vymáhat pohledávky,“ popsal Veselý.

Proti tomuto nápadu stojí totiž fakt, že značná část pohledávek jde za spřízněnými firmami a Veselý má obavu, že kdyby byla povolena reorganizace, tedy oprávnění k vymáhání těchto pohledávek, spřízněné osoby by nic nemotivovalo k tomu, aby pohledávky důsledně vymáhaly.

Naletěli jsme, je to poučení do budoucna

A jak situaci prožívá Modrava? „To, co se nám stalo, je nepříjemné. Téma, jak nakládat s penězi, je nyní v obci hodně živé. Jak to komentovat? Asi tak, že jsme naletěli a že je to poučení do budoucna. Určitě je nejlepší s penězi nakládat jinak a nevrhat se do investic tohoto typu,“ konstatoval Pavlík.

Podle něj se ale život v obci nemůže zastavit. „Musíme jít dál a myslet na budoucnost,“ konstatoval Pavlík. Modravu čeká vybudování parkoviště u infocentra se zhruba dvěma stovkami míst. Stavba začne letos.

„Nyní také opravujeme dva obecní domy ve Filipově Huti, kde budou byty. Na nájemní byty hodláme přebudovat dva staré objekty na Modravě,“ uvedl Pavlík. Bytové jednotky jsou určené pro lidi, kteří mají na Modravu vazbu nebo se tu chtějí usadit. „Třeba pro ty, kteří tu pracují u místních podnikatelů, nemají vlastní bydlení a musí sem dojíždět. Cílem je obec omladit, což se nám v posledních letech daří. Chceme v tom pokračovat,“ nastínil Pavlík.