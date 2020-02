Po ráně pěstí spadl muž na hlavu a zemřel, útočník dostal šest let vězení

„Obžalovaný je vinen, že jinému úmyslně ublížil na zdraví a způsobil mu smrt. Odsuzuje se k nepodmíněnému trestu v trvání šesti let a k výkonu trestu se zařazuje do věznice s ostrahou,“ řekl soudce Tomáš Bouček.

Dále je Gustav Janeček povinen uhradit pozůstalým náhradu škody ve výši 1,1 milionu korun a zdravotní pojišťovně téměř 37 tisíc korun.

Verdikt není pravomocný, obžalovaný se ještě v soudní síni odvolal.

Podle obžaloby po hádce udeřil poškozeného pěstí do obličeje. „Ten následkem úderu upadl na záda a hlavou na schody a chodník. Utrpěl zlomeninu klenby a spodiny lebeční a po třech hodinách i přes poskytnutou pomoc zemřel,“ popsal tragédii ze 14. prosince 2018 státní zástupce.

Mezi oběma muži podle spisu panovaly neshody. Obžalovaný Janeček tvrdí, že šestačtyřicetiletý Štefan zneužíval jeho nevlastního syna. Naučil ho pít a doma se mu pak začaly ztrácet peníze a věci. Asi týden před incidentem zmizelo 16 tisíc korun.

„Poškozený mi vyhrožoval, abych se do toho nepletl, když jde o nevlastního kluka. Syn ale začal chodit domů ve čtyři, v pět hodin ráno a hned sháněl alkohol,“ prohlásil u soudu Janeček.

Cloumal jsem s ním, dal jsem mu čtyři facky, aby se probral

Na centrální autobusové nádraží, kde se konflikt odehrál, jel Janeček poté, co mu volala jeho paní, že se jim doma ztrácejí peníze. Poškozeného našel v tamním bufetu a šel si to s ním vyřídit ven.

„Štefan nadával. Já mu řekl jednu nadávku a on mi ji vrátil. Pak sáhl do ruksaku, ohnal se po mně, jako by mi chtěl dát pěstí. Asi byl nalitej. Já se sklonil, uhnul jsem a odstrčil ho. Celou vahou pak spadl dozadu. Asi tři vteřiny jsem pak koukal. Řekl jsem: ‚Štefane, co je s tebou?‘ Cloumal jsem s ním, dal jsem mu tři čtyři facky, aby se probral. Chroptěl a nekomunikoval. Myslel jsem si, že je omráčený,“ líčil osudné chvíle obžalovaný.

Vzápětí se u ležícího muže začali shromažďovat další lidé. „Bylo tam nějakých pět nebo šest Romů a začali mě napadat. Šli na mě pěstmi, jeden mě kopl. Utekl jsem a odjel taxíkem domů. Když mi zavolali z policie, řekl jsem jim, že k nim hned jedu,“ uvedl Janeček a vysvětlil, že byl v šoku, proto z místa činu utekl pryč, místo toho, aby šel na policii.

Podle svědka, který vše sledoval ze zaparkovaného auta nedaleko bufetu, oba muži nejprve kouřili.

„Najednou plesk! Pěstí do tváře. Člověk, co dostal ránu, se napřímil a pak spadl ze schodů rovnou na hlavu. Tupý náraz byl slyšet až do auta. Běžel jsem tam a poskytoval mu první pomoc. Otočil jsem ho do stabilizované polohy, nedýchal. Když útočník viděl, že ten druhý je na tom špatně, odešel,“ líčil svědek.