Školačky posílaly neznámému z chatu nahé fotky a masturbovaly před ním

Dvaadvacetiletý muž původem z východní části Moravy se nejdříve přes chat s dívkami seznámil, chvíli si s nimi psal a když mu poslaly první fotky, své požadavky stupňoval. Chtěl po nich snímky, kde budou nahé. Přes videohovor školačkám přikazoval, co svlečené mají dělat.

Dívkám podle spisu také vyhrožoval, že když nebudou dělat, co chce, zveřejní jejich fotky a videa, která při videohovorech získal. V případu je celkem jedenáct poškozených dívek z celé České republiky, nejmladší bylo devět let.

Za sexuální nátlak, zneužití dítěte k výrobě pornografie a výrobu dětské pornografie hrozí obžalovanému až 12 let vězení.

Případ projednává plzeňský krajský soud, protože první trestní oznámení podala poškozená z Plzeňského kraje.

„Co je v obžalobě, se opravdu stalo. Bylo to v době, kdy jsem byl nezaměstnaný, u počítače jsem trávil hodně času. Chtěl bych se všem omluvit. Jsem rád, že se na to přišlo a nikomu se nic nestalo,“ přiznal se muž.

Žalované případy se odehrály v letech 2015 a 2016. „Některé dívky mi nabídly fotky samy, jinak jsem se ptal, jestli by mi nějaké poslaly. Když jsem vedl videohovor, masturbovaly. Ze začátku jsem je k ničemu nenutil. Když fotky nechtěly poslat, pohrozil jsem, že zveřejním ty, co mám. Ale to jsem neměl nikdy v úmyslu, jen jsem to plácl,“ tvrdil při výslechu na policii.

Jednou z obětí byla desetiletá dívka. Té také pohrozil, že zveřejní její obrázky. Děvče se podvolilo, protože se bálo trestu od rodičů.

Bála se, že bude potrestaná. Proto dělala vše, co muž žádal

„Poškozená v obavě ze zveřejnění své fotografie se v důsledku svého velmi nízkého věku a naivity bála, že bude potrestaná, když vyjde najevo, že komunikovala s neznámým člověkem. Proto vyhověla a učinila vše podle požadavků obžalovaného. Ten si během komunikace nahrál nahou nezletilou, jak plní jeho požadavky,“ popsal státní zástupce jeden z případů.

Jedna z mladších dívek, od které obžalovaný také vyžadoval další fotografie, se nakonec svěřila rodičům a ti informovali policii.

„Zablokovala jsem jeho adresu. Hodně jsem se bála, že někde fotografie nebo videa zveřejní. Byla to blbost, že jsem do toho šla. Časem jsem na to zapomněla,“ uvedla jedna ze starších dívek.

Intimní fotografie obžalovanému poslala i sedmnáctiletá dívka. „Tehdy jsem se rozešla s klukem. Byla jsem ráda, že jsem se na chatu mohla někomu svěřit. Poslala jsem mu obličej a pak asi deset fotek mého těla. K ničemu mě nenutil. Já se cítila zavázaná, že mě vyslechl. Když pak chtěl další fotky, konverzaci jsem ukončila. Vadí mi, že kvůli tomu musím opakovaně chodit na policii. Beru to jako svůj problém. Psychické problémy nemám, ale je nepříjemné o tom opakovaně vypovídat na policii a mám strach, že se o všem dozví rodiče,“ vypověděla na policii nejstarší z poškozených.

Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat v dalších dnech.