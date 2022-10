Křižovatky na výpadovce na Třemošnou začíná řídit umělá inteligence

Systém umožní lépe reagovat na nejrůznější situace, jako jsou například dopravní špičky, dopravní nehody nebo jiná omezení ve vybrané oblasti, řekla mluvčí plzeňské radnice Eva Barborková.

Prvním krokem byla montáž videodetektorů připomínajících vzhledem malé kamery na semafory. Vedoucí oddělení světelné signalizace Správy veřejného statku města Plzně Josef Brůha vysvětlil, že tato zařízení mají stejnou funkci, jako desítky let používané smyčky ve vozovce před křižovatkou reagující na přejezd auta.

„Klasické smyčky ve vozovce ale nejsou schopné detekovat cyklistu, motocykl, skútr nebo jiná lehká vozidla. Videodetektor je ve skutečnosti virtuální smyčkou. Inteligentní systém vyhodnotí změnu v obraze a odešle impuls přímo do řadiče, který ovládá signalizaci té které křižovatky,“ vysvětlil Brůha.

Postupné oživování systému za zhruba 10 milionů korun začalo na konci září, ještě za předchozího vedení města.

„Chceme, aby se lidem v západočeské metropoli dobře žilo, aby bez komplikací dorazili do školy, práce, za zábavou, jednoduše kamkoliv po městě. Snažíme se využívat všechny dostupné prostředky, mezi které patří sítě 5G nebo poznatky umělé inteligence,“ řekl v závěru září tehdejší primátor Pavel Šindelář.

Propojených je celkem devět křižovatek

Technici postupně spouštějí systémy na sedmi na sebe navazujících křižovatkách. Úsek začíná v křížení Lidické s alejí Svobody, tedy odbočky k lochotínskému areálu fakultní nemocnice, až ke křižovatce u vlakové zastávky Bolevec na okraji Plzně. Úsek je dlouhý přibližně 2,3 kilometru. Do systému jsou zahrnuté ještě dvě křižovatky v navazující a už zprovozněné části východního okruhu, které jsou na dohled výpadovky na Třemošnou. Směrem na Karlovy Vary je to křižovatka Studentská – Komenského, ve směru na Doubravku pak loni dokončené křížení ulic Na Sudech – Pod Stráží.

Podél trasy jsou ještě na několika místech mimo křižovatky osazené detektory, které sledují jen intenzitu dopravy.

„Informace odesílají do dopravní ústředny. Ty neřeší jednu křižovatku, ale celou sledovanou oblast,“ objasnil Josef Brůha. Inteligentní systém sledování by měl podle intenzity dopravy napomoci k co nejplynulejšímu průjezdu sledovaným úsekem. Délky zelených a červených bude měnit podle množství aut z jednotlivých směrů, do kterých bude ještě započítaná preference pro městskou dopravu a vozů záchranářů.

Nově nasazený řídící systém v křižovatce U Gery dokonce spočítá i chodce čekající u přechodu a odešle podle toho sám signál do řadiče konkrétní křižovatky. Chodci nebudou muset mačkat klasické tlačítko.

„Kamera s inteligentní videoanalýzou například rozezná chodce od cyklistů,“ upřesnil vedoucí oddělení světelné signalizace Správy veřejného statku města Plzně Josef Brůha.

Oživovaný inteligentní dopravní systém bude ještě rozšířený o senzory měření kvality ovzduší. Ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora odkazuje na studie, že efektivnější odbavení provozu přináší zkvalitnění ovzduší v oblasti.

„Senzory napojíme na městskou síť internetu věcí, část dat pak zpřístupníme veřejnosti. Budeme pracovat i s dopravním modelem města Plzně. Je to něco, čemu se na mezinárodní úrovni říká živá laboratoř. Věřím, že tento projekt je jedním z těch, které městu přinesou možnost pro zapojení do evropských projektů, zajímavých podnětů, možnosti financování, budou inspirovat studenty a třeba i lákat firmy, které vytváří atraktivní pracovní místa,“ řekl Luděk Šantora.