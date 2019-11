Plzeňské drony se jako první v Česku staly součástí záchranných složek

Před dvěma roky speciální policejní jednotky v noci trénovaly v plzeňském obchodním centru zásah proti ozbrojencům. Rozhodování velitelům usnadňovaly záběry z dronů přenášené na obrazovky do řídícího stanoviště.

Při loňském tragickém požáru ubytovny v Borské ulici v Plzni velitelé zásahu měli k dispozici záběry z výšky nad hořící budovou, dron dokázal na obrazovky posílat i obrázky z termokamery.

Podobně letos na jaře hasiči s pomocí dronů hledali ohniska i směr šíření velkého lesního požáru mezi Chotíkovem a Krkavcem nebo v květnu létající stroje monitorovaly oblast nálezu nevybuchlé letecké pumy ve Skvrňanech.

To je jen krátký výčet zásahů, kdy dronaři z plzeňské městské Správy informačních technologií pomáhali co nejrychleji zdolat nebezpečné situace. Přibližně tříletá spolupráce nyní vyvrcholila zařazením dronařů mezi složky záchranného systému.

„Je to první taková smlouva o spolupráci v České republice a jsem rád, že se tak stalo v Plzni,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Stejně jako ostatní záchranáři, i dronaři musejí být se svými bezpilotními stroji připraveni kdykoli vyjet k zásahu.

„Ve všední den je třeba vyjet na místo určení do 60 minut po výzvě z krajského operačního a informačního střediska, mimo pracovní dobu pak do hodiny a půl. V praxi to vypadá tak, že jsme si s kolegy rozdělili služby, pohotovost mají vždy dva lidé,“ uvedl Jakub Šantora, pilot úseku Drony Správy informačních technologií města Plzně.

Podle radního pro bezpečnost Martina Zrzaveckého je Plzeň prvním městem v republice, které získalo povolení pro letecké práce s drony. „Odborníci neustále nacházejí nová využití bezpilotních prostředků, ať už pro ochranu přírody, ekonomické hospodaření nebo právě pro bezpečí obyvatel,“ řekl Zrzavecký.

Hasič Michal Pathy, který je velitelem požární stanice Plzeň-Košutka, obrázky z dronu využíval v dubnu, kdy velel zásahu při požáru několika hektarů lesa v hůře přístupných kopcích mezi Chotíkovem a vrchem Krkavec na okraji Plzně.

Požár chotíkovského lesa z termovize (22. 4. 2019)

VIDEO: Požár chotíkovského lesa z termovize hasičů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Z dronu jsou přenášené v reálném čase záběry na velitelské stanoviště, velitel vidí, kam se požár šíří, kam jde kouř. Zásadní jsou při rozhodování i záběry z termovize. Je možné pomocí laserového měření přesně změřit zasaženou plochu. Pro rozhodování velitele při náročném zásahu trvajícím hodiny až desítky hodin tyto informace výrazně rozšíří obzory. Podle mého názoru jsou dnes už nezbytné,“ vysvětluje Michal Pathy.

Kromě informací pro likvidace požárů mohou hasičům obrazy z dronu pomáhat například při povodních, kdy mohou sledovat, jak hladina vody stoupá, kam se rozlévá, a podle toho přesněji odhadnout, jaké oblasti budou ještě v nebezpečí, tedy kam všude se voda může dostat.

Drony mohou záchranářům pomoci s mapováním situace při hromadných nehodách, ale i ke zpětné analýze zásahu. Pomocí strojů mohou zmapovat místo požáru dřív před tím, než do něj vstoupí vyšetřovatelé.

Šéf Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora řekl, že využití městských dronů pro záchranáře začali zkoušet před třemi roky. První ostrý výjezd pod hlavičkou IZS měli dronaři před několika dny, kdy byla kontaminovaná voda v Úhlavě toxickou látkou na úpravu dřeva. Řeka je přitom hlavním zdrojem pro plzeňskou vodárnu.

Požár ubytovny v plzeňské čtvrti Karlov (11. 9. 2018)