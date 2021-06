Covid oživil starý plán na nový infekční pavilon v plzeňské nemocnici

„Infekční pracoviště potřebujeme, protože nám pandemie jasně ukázala, že infekční obory budou v příštích letech hodně vytížené,“ sdělil ředitel nemocnice Václav Šimánek.



„Dávno bylo jasné, že infekční pracoviště jsou poddimenzovaná. Už v roce 2004 jsme se měli stěhovat do nového pavilonu na Lochotín, peníze ale pořád nebyly, někam se přesouvaly,“ sdělil přednosta infekční kliniky Dalibor Sedláček.

Podle něj se má v Česku budovat několik infekčních pracovišť za odhadem tři miliardy korun. Tím vznikne páteřní síť, ve které bude figurovat i Plzeň. „Zatím jsme jednou ze čtyř velkých nemocnic v České republice, která má příslib výstavby infekčního pavilonu,“ sdělil Šimánek.

Důvodem pro budování sítě je podle přednosty Sedláčka i to, že za posledních třicet let byla zrušena spousta infekčních pracovišť.

„Třeba na Moravě se zrušila asi polovina pracovišť, v západních Čechách bylo zlikvidováno chebské a klatovské pracoviště. Pouze Karlovarská nemocnice má malinkaté infekční pracoviště, které je také poddimenzované. Infekční klinika v Plzni je tedy v západních Čechách jediné klinické pracoviště s větším počtem lůžek,“ popsal.

Plánované pracoviště bude mít více lůžek

I proto se v době pandemie musel rychle vybudovat covidový pavilon se 60 lůžky v bývalé vojenské nemocnici v Plzni, který byl trvale obsazený a kde byla i desetilůžková jednotka intenzivní péče.

Podle Sedláčka covid ukázal i to, že infekční pracoviště, jehož otevření se plánovalo na rok 2004, nemělo dostatečnou kapacitu, takže to připravované bude mít více lůžek – 75 až 80.

Infekční pavilon, který už má nemocnice nakreslený ve svém generelu, by znamenal spojení infekční, kožní a plicní kliniky a byla by tam i mezioborová jednotka intenzivní péče. Všechny tři kliniky jsou nyní v areálu nemocnice na Borech, kde by ale během zhruba deseti let měla zůstat jen nemocnice druhého typu, patřící pod FN, a ostatní oblasti péče by se měly přesunout do areálu na Lochotín.

Podle Sedláčka spojení tří klinik dává logiku, protože zdravotnická problematika je hodně příbuzná. Všechna pracoviště totiž řeší hodně infekčních nemocí.

Infekční pavilon by spojil tři kliniky

„Proto to bude velmi výhodná kooperace. Třeba na mezioborové JIPce budou pracovat lidé z infekční i plicní kliniky,“ dodal přednosta Dalibor Sedláček.

Nemocnice chce na výstavbu využít evropské peníze z programu IROP, který pokračuje i v programovém období 2021-2027. „Oproti období 2014-2020 nás čeká několik novinek. Přibudou nová témata. Bude se jednat o podporu udržitelného cestovního ruchu, revitalizace měst a obcí nebo o podporu ochrany veřejného zdraví,“ sděluje na webu Ministerstvo pro místní rozvoj.