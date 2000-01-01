náhledy
Přes dvacet pohádkových postav vytvořených z ledu je k vidění v plzeňském muzeu Depo Moto Art. Výstava začala 29. listopadu a návštěvníci se nemusejí bát, že kvůli teplotám nad nulou sochy roztají. Jsou totiž umístěné ve speciálním mobilním mrazáku. Výstava potrvá minimálně do Velikonoc.
Ledové sochy vydrží měsíce díky tomu, že jsou ve speciálním mobilním mrazáku o velikosti 32 krát 10 metrů. V něm se udržuje stálá teplota od minus šesti do minus osmi stupni Celsia.
S nápadem pohádkových postaviček z ledu přišel Roman Jurečko z nadačního fondu Plzeň sobě. „Večerníček letos slaví 60 let,“ vysvětlil Jurečko. Ledové postavičky vytvořili sochaři ze společnosti Ice Factory.
Na postavičkách pracovali dva sochaři, na snímku je jeden z nich, Petr Šťastný. „Sochy dosahují výšky okolo 2,5 metru. Jeden ledový blok trvá vyrobit čtyři dny a máme jich tu sedm, dohromady mají kolem 40 tun. Dále je to 15 tun kostkového ledu,“ vypočítal jednatel Ice Factory Lukáš Toušek.
Celý tým, který se podílel na přípravě výstavy, tvoří zhruba dvacet lidí. Podle jednatele Ice Factory Lukáše Touška to nebylo otázkou několika měsíců, ale přípravy trvaly téměř rok.
A jaké pohádkové postavy mohou návštěvníci muzea vidět? Například Štaflíka z pohádky Štaflík a Špagetka, krkavce z Malé čarodějnice, Křemílka a Vochomůrku z Pohádek z mechu a kapradí či Rákosníčka.
Chybět nemohou ani ušatý panák s vypoulenýma očima Spejbl a jeho syn Hurvínek. Vyřezat motorovou pilou jednu sochu zabralo sochařům až dva dny.
Z ledu sochaři vytvořili i kastelána z animovaného Večerníčku O zvířátkách pana Krbce. Vstupné je pro děti do pěti let zdarma. Zvýhodněné vstupné mají studenti, osoby se ZTP a senioři. Ostatní zaplatí 250 korun.
Každá socha je nasvícená. S pohádkovými bytostmi se může každý návštěvník vyfotit. Jen se na ně nesmí sahat.
Kromě Petra Šťastného vyřezával večerníčkovské postavičky František Bálek. Na snímku je Rumcajs. Samozřejmě nechybí ani Manka a Cipísek.
Vstupenka na ledové sochy slouží i ke vstupu do muzea historických aut, motocyklů a kol. Prostory muzea zároveň slouží jako galerie umění.
Sochaři používají k výrobě ledových soch motorové pily, frézky a speciální dláta. Při práci jim ani v mrazáku, kde postavičky vznikají, není zima.
