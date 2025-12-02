|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Křemílek, Rákosníček i Manka. Ledové postavičky vystavují v mrazáku
Pozdvižení a nervozita v malé obci. U vánočního stromu zazpíval Ztracený
Neobyčejný začátek adventu měli letos obyvatelé malé obce Tymákov u Plzně. O zpestření času před svátky se jim v neděli večer postaral známý zpěvák Marek Ztracený, který se zúčastnil rozsvěcení...
Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž
Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...
Bílé Vánoce? Jedno velké město šanci má, jinde je spíš nečekejte
Český hydrometeorologický ústav zveřejnil, jaká je pravděpodobnost sněhové nadílky na Vánoce v jednotlivých krajských městech. Analýza vychází z dat získaných od roku 2000 do současnosti a...
Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví
Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....
Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra
Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...
Kyberšmejdi obrali neziskovou organizaci o miliony, v nouzi vyhlásila sbírku
Plzeňská nezisková organizace Tady a teď, která 21 let pomáhá rodinám v bytové nouzi, dětem ohroženým školním neúspěchem a lidem bez domova, se dostala do velkých potíží. Stala se terčem podvodu a...
Pacient psychiatrie vylezl na stožár a odmítal slézt, personál zburcoval hasiče
Hasiči zachraňovali ve středu v areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech na Plzeňsku muže, který vylezl na několik metrů vysokou kovovou konstrukci a odmítal slézt. Šlo o pacienta z otevřeného...
Plán na nový plzeňský hospic se hnul z místa, radnice našla vhodný pozemek
Příprava stavby nové budovy pro plzeňský Hospic svatého Lazara se po delším čase pohnula z místa. Zastupitelé městského obvodu Plzeň – Malesice dali souhlas k tomu, aby byl pro záměr poskytnut vhodný...
U Rozvadova otevřeli největší dálniční parkoviště, ocení ho zejména kamioňáci
Stavbaři v úterý otevřeli na dálničním přechodu do Německa v Rozvadově na Tachovsku přestavěné parkoviště. Ocení ho zejména kamioňáci, pro které se tam zvýšil počet parkovacích míst na odjezdu z ČR z...
OBRAZEM: Křemílek, Rákosníček i Manka. Ledové postavičky vystavují v mrazáku
Přes dvacet pohádkových postav vytvořených z ledu je k vidění v plzeňském muzeu Depo Moto Art. Výstava začala 29. listopadu a návštěvníci se nemusejí bát, že kvůli teplotám nad nulou sochy roztají....
Strážníci ukázali odchyt divočáka v Tesku, na konci parodují kultovní reklamu
Strážníci městské policie v Plzni se podělili o video z víkendového zásahu v nákupním centru Tesco na ulici Rokycanská. Vběhlo tam totiž divoké prase a na nich bylo, aby ho chytili a vyvedli ven....
Vánoční tramvaj v Plzni už zase jezdí, na den ji vyřadila porucha
Plzeňská vánoční tramvaj, která kvůli závadě přestala v pondělí dopoledne jezdit, je už od úterního rána znovu v provozu. Technici dopravních podniků ji přes noc opravili. Cestujícím bude dělat...
Plzeňská vánoční tramvaj připomíná chaloupku na kolejích, podívejte se
O první adventní neděli se do plzeňských ulic rozjela svátečně nazdobená tramvaj. Letos připomíná vánoční chaloupku na kolejích. Dominuje tmavě zelená barva, dveře a okenice jsou červené. Poprvé je...
Po srážce vlaku se zatoulanou krávou nemusí chovatel uhradit škodu
Nejvyšší soud zamítl dovolání Českých drah, které neúspěšně žádaly náhradu škody více než 300 000 korun od chovatele dobytka z Klatovska. Dvěma kravám z jeho stáda se podařilo překonat ohradník a...
Pozdvižení a nervozita v malé obci. U vánočního stromu zazpíval Ztracený
Neobyčejný začátek adventu měli letos obyvatelé malé obce Tymákov u Plzně. O zpestření času před svátky se jim v neděli večer postaral známý zpěvák Marek Ztracený, který se zúčastnil rozsvěcení...
Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra
Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...
Už září. V Plzni se rozsvítil vánoční strom, akce přilákala tisíce lidí
Před očima tisíců lidí se v první adventní neděli večer na náměstí Republiky v Plzni rozzářil ozdobený vánoční strom. Letos jde o smrk ztepilý ze Stodu na Plzeňsku, který darovali manželé...