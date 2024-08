Za uražení hlavy Hurvínkovi mladík stíhán nebude, musí se ale chovat vzorně

Důvodem pro zastavení stíhání za poškození cizí věci a výtržnictví bylo zejména to, že mladík uhradil vzniklou škodu ještě před zahájením trestního řízení. „Omluvil se, posypal si hlavu popelem,“ uvedla okresní státní zástupkyně Ivana Hostašová. Na verdikt upozornil server Novinky.cz

Dvacetikilovou hlavu Hurvínka urazili loni 9. září mladí hokejisté HC Škoda Plzeň. Sami se přihlásili a věc s nimi řešil i klub, který jejich počínání odsoudil. „Byla to od nás klukovina,“ řekl tehdy sedmnáctiletý Jonáš.

Na náměstí se opravená socha Hurvínka vrátila 23. října. Tehdy juniorští hokejisté předstoupili před novináře i autorku sochy a omluvili se. S Nadačním fondem Plzeň sobě, který sousoší Spejbla a Hurvínka na lavičce na náměstí v roce 2020 umístil, se dohodli na náhradě škody i na brigádě.

Podle Romana Jurečka z nadace stála oprava sochy asi 60 tisíc korun, další náklady byly na dopravu do slévárny v Podkrkonoší a zpět a její instalaci. „Mluvili jsme s nimi, s jejich rodinami. Ti kluci se k tomu přiznali a já to beru tak, že to opravdu byla od nich klukovina. Jestli to má nějakým způsobem působit, tak ať to působí výchovným způsobem. Kluci řekli, že si tady udělají nějaké brigády, ke všemu se doznali,“ ocenil Jurečko, že se mladíci přiznali a jak se k věci postavili.

„Je vidět, že naši studenti mají víc síly, než vědí. Ale ať ji uplatní někde jinde - ať změní svět,“ reagovala loni v říjnu autorka sousoší, kanadská sochařka českého původu Lea Vivot. Mladíkům poničení sochy odpustila. Není to její první skulptura, která se stala terčem vandalů nebo zlodějů.

Lavičku se sedícími bronzovými sochami nejslavnějších českých loutek Spejbla a Hurvínka ve velikosti dospělého muže a malého chlapce umístil nadační fond na náměstí jako připomínku 100 let od vzniku loutky Spejbla. Hurvínkova hlava není napevno, lze s ní pohybovat a koulet jejíma očima. Vivot, která na jejich výrobě pracovala dva roky, prozradila, že v budoucnu přibude ještě pes Žeryk.

