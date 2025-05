Hurvínek jde do světa. Slavná loutka slaví 99. narozeniny, dostane se i do Ameriky

Putování Hurvínka zaznamená jeho účet na síti Instagram, kam budou školy přidávat fotografie z jednotlivých zastávek cesty. Uvedla to v pátek Markéta Formanová, vedoucí Muzea loutek, pobočky Západočeského muzea v Plzni.

„Hurvínkovi bude příští rok 100 let a chystáme k tomu výročí víc akcí, ale teď jsme ho poslali do světa. Cestovat s ním bude Žeryk a sami zatím nevíme, kam všude se dostanou, kolik míst společně navštíví a co tam s dětmi zažijí. Bude to záležet na aktivitě českých škol v zahraničí, jak si budou mezi sebou loutky předávat a přeposílat,“ řekla Formanová.

Podobný projekt muzeum zkusilo v roce 2012 ke stému výročí narození plzeňského výtvarníka, loutkáře a scénáristy Jiřího Trnky s loutkou Kašpárka. „Tehdy Kašpárek navštívil 65 míst několika světadílů,“ řekla Formanová.

Hurvínek se Žerykem zahajují svou cestu v České škole bez hranic v Bruselu. „Cestují v dřevěné krabici, takže se jim nemusí kupovat letenky nebo jízdenky, je na školách, jak si je pošlou. Na každé zastávce se s nimi děti vyfotí ve svém městě a přidají fotky na Instagram,“ uvedla Formanová.

Hurvínek na jevišti divadla v Plzni poprvé vystoupil 2. května 1926. Řezbář Gustav Nosek loutku z vlastní iniciativy vymyslel a vyřezal ji pro Josefa Skupu, který ji přiřadil k již vystupujícímu Spejblovi. Vznikla tak dvojice komického taťuldy a bystrého synka, která získala světový věhlas.

Spejbl a Hurvínek poprvé překročili hranice naší země v září 1928, kdy se jako výstavní exponáty dostali na výstavu v Baden-Badenu, v říjnu 1929 následoval zájezd do Paříže, ve 30. letech 20. století Skupa uskutečnil několik krátkých zájezdů do Lutychu, Vídně, Lublaně a do Litvy, Lotyšska a Estonska.

V letech 1945 až 1956 následovaly zájezdy do Anglie, Skotska, Polska, Sovětského svazu, Rumunska, Francie, Maďarska, Švédska, NDR a Západního Berlína. Po Skupově smrti pokračovaly cesty loutek také do exotických zemí.

Divadelní představení Spejbla a Hurvínka byla přeložena do více než 20 jazyků a loutky se objevily ve více než 30 zemích světa na čtyřech kontinentech.