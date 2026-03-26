Kateřina Marie Tichá v Žebříku obhájila titul, zpátky na trůnu je i Marek Ztracený

  9:57
Hudební ceny Žebřík letos zásadním způsobem změnily formát. Vyhlášení vítězů nebylo formou živých koncertů a slavnostního ceremoniálu, ale ceny byly hudebníkům předávány individuálně na významných místech Plzně a Plzeňského kraje.
Kateřina Marie Tichá zvítězila ve 44. ročníku hudebních cen Žebřík v kategorii Zpěvačka roku. (2026) | foto: David Kapoun

Vítězové 44. ročníku hudebních cen Žebřík: Album roku vydal Pan Lynx. (2026)
Cenu iREPORTu pro Osobnost 44. ročníku Žebříku obdržel muzikant a producent...
Skupinou roku 44. ročníku hudebních cen Žebřík se stali muzikanti z Mňágy a...
Vítězové 44. ročníku hudebních cen Žebřík. Objevem uplynulé sezóny je...
89 fotografií

„Dobyli jsme Kašperk, navštívili barokní perly Mariánskou Týnici a klášter Plasy, rozezvučili Velkou synagogu, byli jsme v legendárním Amfiteátru Lochotín, ale třeba i v plzeňské Techmanii. Vyhlášení Žebříku tak dostalo úplně nový náboj a každý z devíti ceremoniálů unikátní místo konání zásadním způsobem obohatilo. Tahle žebříkovská road movie nás i zúčastněné hudebníky nadchla, a tak pevně věříme, že zaujme nejen ortodoxní fanoušky, ale také širší diváckou veřejnost,“ vysvětlil nový koncept ředitel hudebních cen Žebřík Jarda Hudec.

Podobně jako v předchozích letech mohli fanoušci hlasovat dvoukolově v otevřené anketě – v průběhu ledna se hlasovalo o nominacích a v únoru pak šlo už o nejlepší hudebníky.

Hudební ceny Žebřík budou letos jiné, rozjedou se do regionů

Skupinou roku se stali muzikanti z Mňágy a Žďorp, kteří s písní Podivné rybičky zabodovala i mezi nejlepšími videoklipy. Titul Zpěvačka roku obhájila Kateřina Marie Tichá a na pěvecký trůn se vrátil Marek Ztracený. Album roku vydal Pan Lynx a objevem uplynulé sezóny je hardrockové trio Doctor Victor.

Nejlepším videoklipem zabodovali November 2nd a hned dvě ceny získala skupina Lucie. Skladbou roku 2025 se stala Už mě nesou Davida Stypky. Cenu převzali producent Martin Ledvina a Marie Stypková.

Na pomyslné „medailové příčky vyšplhali také Dymytry, Divokej Bill, Michal Prokop a Framus Five, Rybičky 48, David Koller, Václav Noid Bárta, Eva Burešová, Ewa Farna, Renne Dang, Šimon Opp a Imodium. Cenu iREPORTu pro Osobnost Žebříku obdržel muzikant a producent Roman Holý.

Udílení cen, rozhovory s hvězdami Žebříku a exkluzivní vystoupení byly zaznamenány filmovým štábem. Každé kategorii a jejímu vítězi bude věnována jedna epizoda TV série, kterou bude možné sledovat od dubna každý týden ve všech regionálních televizích a také na YouTube kanálech iREPORTu a vítězných hudebníků. Premiéra první epizody, v jejíž hlavní roli bude Roman Holý, je naplánována na středu 1. dubna.

Hudební ceny se v Plzni a v regionu předávaly již po čtyřiatřicáté. Moderátorkou a průvodkyní všemi zaznamenanými televizními díly bude herečka Jitka Ježková. Ceny pro nejúspěšnější muzikanty připravil sochař Václav Česák.

29. března 2025
Nejčtenější

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

Policie obvinila muže z vraždy nezletilé dívky, hrozí mu výjimečný trest

Pražské sídliště, v jehož blízkosti došlo k tragické vraždě dítěte.(25. března...

Muž, kterého pražští policisté zadrželi v noci na středu kvůli podezření z násilí na nezletilé dívce, byl nově obviněn z vraždy dítěte. V případě prokázání viny mu hrozí až výjimečný trest, uvedla...

Strach o Villeho Petmana, Plzeň čeká na výsledky vyšetření. Spoluhráče mrazilo

Plzeňský Ville Petman opouští zápas se Spartou na nosítkách.

Nebyl to hezký pohled. Ve 48. minutě úvodního čtvrtfinále hokejové extraligy mezi Plzní a Spartou se domácí útočník Ville Petman snažil z vlastní třetiny odpálit kotouč do bezpečí, vzápětí jej čistě...

Policie obvinila muže z vraždy nezletilé dívky, hrozí mu výjimečný trest

Pražské sídliště, v jehož blízkosti došlo k tragické vraždě dítěte.(25. března...

Muž, kterého pražští policisté zadrželi v noci na středu kvůli podezření z násilí na nezletilé dívce, byl nově obviněn z vraždy dítěte. V případě prokázání viny mu hrozí až výjimečný trest, uvedla...

26. března 2026  8:55,  aktualizováno  9:15

ČNB prodala ikonickou budovu v centru Plzně. Na cenovce bylo 102 milionů

Poslední den provozu pokladen na plzeňském pracovišti České národní banky v...

Česká národní banka (ČNB) prodala svou budovu v Husově ulici v Plzni. Za 102,5 milionu korun ji získala společnost V.D.O. Group. Centrální banka pokladní provoz na své plzeňské pobočce ukončila v...

25. března 2026  15:28

VIDEO: Los Emil je po zimě na Šumavě v kondici. Nehledejte ho, vyzval pozorovatel

Richard Brož se setkal na Šumavě s losem Emilem.

Populární Los Emil dal o sobě po zimě na Šumavě opět vědět. Video, které ve středu zveřejnil autor projektu We Love Šumava Richard Brož na sociálních sítích, potvrzuje, že se zvíře pohybuje ve stejné...

25. března 2026  15:12

Padělal loga od Škody po SpongeBoba, za potisky zboží muže potrestal soud

Michal Pelc u Okresního soudu Plzeň-město. (25. března 2026)

Do jakého hrnečku jste si dnes udělali ranní kávu? Jestli je na něm logo vaší oblíbené automobilky, možná je to jeden z více než dvaceti tisíc hrnků, které vznikly v dílně osmatřicetiletého Michala...

25. března 2026  13:07

Bikesharing v Plzni trhá rekordy. Kola mizí rychleji, než se vracejí

Sdílená elektrokola se v Plzni těší velkému zájmu cyklistů. (24. března 2026)

Už týden mohou lidé v Plzni jezdit na sdílených elektrokolech. Jisté je, že si je oblíbili. Vyplynulo to z monitoringu, který redakce iDNES.cz provedla v pondělí 23. března v 16 hodin a následně o...

25. března 2026  11:52

Znovu u soudu. Muže potrestaného za vraždu viní z útoku v léčebně kvůli drogám

Eskorta přivádí sedmatřicetiletého Viktora Č. do soudní síně Okresního soudu...

Viktor Č. si odpykal 14 let za vraždu muže v Chebu, kterého ubodal 26 ranami. Loni na jaře ho eskorta převezla po dokončení pobytu ve vězení na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice, aby konečně...

24. března 2026  16:24

Cyklista havaroval kvůli psovi, letecky ho transportovali do nemocnice

(ilustrační foto)

Do obce Skránčice na Klatovsku vyjížděli o víkendu policisté. Zranil se tam cyklista, který spadl z kola poté, co mu pod něj vběhl cizí pes. Majitelka zvířete je podezřelá z ublížení na zdraví.

24. března 2026  15:31

Neuznaný gól Sparty? Správně posouzeno, hlásí šéf sudích. Roli sehrál optický klam

Michal Řepík a Filip Chlapík v útočné akci před plzeňským brankářem Nickem...

Komentátoři přenosu spekulovali nad gólem, trenér Sparty Jaroslav Nedvěd mluvil o záběru, kde viděl puk za čarou. Rozhodčí ve čtvrtém čtvrtfinále play off hokejové extraligy mezi pražským klubem a...

24. března 2026  12:05

Řidiče čeká komplikace na plzeňském tahu, starý podchod ustupuje nové lávce

Demolicí podchodu začalo budování nové lávky přes Rokycanskou ulici v Plzni na...

Pro auta je průjezdný jen jeden jízdní pruh, jsou posunuté zastávky městské dopravy a těžká technika bourá betonové zdi u podchodu pod frekventovanou výpadovkou. Tak to nyní vypadá na Rokycanské...

24. března 2026  9:29

Sparta nad propastí, trenér kritizoval: Ne všichni hráči jsou nastavení na sto procent

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd během čtvrtfinálového zápasu proti Plzni.

V klíčovém duelu čtvrtfinálové série s Plzní skóre otevřeli. Jenže o náskok přišli po pouhých 13 vteřinách, a za další dvě minuty už sparťanští hokejisté dokonce prohrávali. V extralize se tak...

24. března 2026  7:14

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

23. března 2026  16:45,  aktualizováno  21:18

