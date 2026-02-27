Souboj hvězd v anketě Žebřík vrcholí, v čele Ztracený, Pan Lynx a Mňága a Žďorp

Zpěvák Marek Ztracený, Pan Lynx a skupina Mňága a Žďorp získali nejvíce nominací v lednovém hlasování hudební ankety Žebřík. Mezi další silné adepty patří například Ewa Farna, Kateřina Marie Tichá, skupiny Lucie, Rybičky 48, Hentai Corporation, nebo November 2nd. O konečných vítězích mohou fanoušci rozhodovat už jen do konce února.
„Nominace jsou velmi pestrou paletou interpretů řady žánrů, jak to ostatně u Žebříku bývá zvykem. Promítl se do nich poměrně silný hudební rok 2025, fanoušci tedy mají z čeho vybírat. Hlasování probíhá na webu anketazebrik.cz,“ komentoval nominace Jarda Hudec, ředitel hudebních cen.

Žebřík, který byl až do loňského roku známý několikahodinovou hudební show, změnil formát. Představí se jako road show Žebřík na cestách.

Hudební ceny Žebřík budou letos jiné, rozjedou se do regionů

„Chtěli bychom se pokusit osobitým způsobem propojit tradiční hudební obsah Žebříku i s jinými oblastmi – nejen kultury, ale třeba s historií, architekturou a cestovním ruchem. Současně chceme Žebřík rozprostřít do delšího časového období a podívat se s ním na nejzajímavější místa našeho regionu. Společně s partnery jsme proto vytipovali atraktivní lokace, která bychom chtěli prezentovat tímto nevšedním způsobem,“ vysvětlil Hudec.

První takovou zastávkou bude hrad Kašperk, ale organizátoři Žebříku se chtějí vydat i do Jízdárny Světce, Mariánské Týnice nebo Kláštera Plasy. Nejvíce cen bude předáno v Plzni.

29. března 2025
Nejčtenější

Podporujte Ukrajinu až do uzavření míru, vyzval vládu prezident Pavel

Na Staroměstském náměstí se u příležitosti čtvrtého výročí začátku války na...

V Praze a na dalších místech v Česku se konala shromáždění na podporu Ukrajiny při příležitosti čtvrtého výročí napadení země Ruskem. Na Staroměstském náměstí v centru metropole se podle odhadů sešlo...

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Škodováci po něm kdysi chodili do práce. Unikátní sto let starý most znovu ožil

Poslední úpravy Faltusova mostu, který v únoru začal sloužit pěším a cyklistům....

Téměř sto let starý unikátní most, po kterém kdysi chodily do práce generace Škodováků, našel nové využití. Od pátku slouží konstrukce takzvaného Faltusova mostu jako lávka pro pěší a cyklisty přes...

Šedesátiletá řidička vybrzdila skupinku cyklistů, dva do auta narazili

Šedesátiletá řidička neudržela nervy na uzdě a dostala se do sporu s cyklisty....

Nervy na uzdě neudržela starší řidička, která na silnici u Plzně předjížděla skupinku cyklistů a nelíbil se jí styl jejich jízdy. Nejprve se mezi nimi strhla hádka, nakonec řidička kolům zatarasila...

U školy je muž s mačetou v ruce, volali lidé policistům. Na místě ho zadrželi

Ilustrační snímek

Upozornění na muže pohybujícího se s mačetou v ruce poblíž základní školy v Nezvěsticích na Plzeňsku obdrželi ve čtvrtek po poledni policisté. Ozbrojeného muže na místě zadrželi, potvrdil redakci...

26. února 2026  18:19

Městu došla trpělivost s vandaly a nepořádkem, nádoby na textil zmizí z ulic

Nepořádek u popelnic v Plzni (28. 3. 2023)

Plzeň přesune od března sběr textilu do svých sběrných dvorů a do vybraných míst v okrajových částech města. Reaguje tak na nepořádek v okolí sběrných nádob, vandalismus a nejasný osud odevzdaného...

26. února 2026  13:31

Operovanému ramenu už věřím, do soubojů chodím naplno, hlásí plzeňský Rohlík

Ondřej Rohlík z Plzně v šanci před karlovarskou brankou.

Ve středečním derby hokejového Západu proti karlovarské Energii patřil útočník Ondřej Rohlík k nejaktivnějším hráčům na ledě. Po jeho akci, kterou přesně zakončil Měchura, odskočila domácí Škoda ve...

26. února 2026  12:06

Žáky střídají úředníci. Nové srdce Doubravky je po rekonstrukci hotové

Rekonstruovaná bývalá škola z roku 1902 v Plzni na Habrmannově náměstí bude...

Komplexní rekonstrukci spojenou s moderní přístavbou a úpravou okolního prostoru má za sebou bývalá škola na Habrmannově náměstí v plzeňské čtvrti Doubravka. Zástupci města v úterý akci slavnostně...

26. února 2026  9:22

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

25. února 2026  21:20

Modřiny i kousance. Útoků v nemocnici přibývá, říká bezpečnostní pracovník

Šéf oddělení vnitřní bezpečnosti Fakultní nemocnice v Plzni Jiří Kronych. (24....

Na urgentním příjmu Fakultní nemocnice (FN) v Plzni to funguje tak, že když přivezou agresivního pacienta, zdravotníka doprovází člen bezpečnostního týmu. Počet případů agresivního či nevhodného...

25. února 2026  14:30

Kriminalisté odložili případ vyhrožování na základní škole, nešlo o trestný čin

ilustrační snímek

Kriminalisté odložili případ údajného vyhrožování mezi žáky základní školy v plzeňských Liticích z konce letošního ledna. Podle závěrů vyšetřování se nestal trestný čin.

25. února 2026  14:16

Každý zápas musíme jít na doraz, velí plzeňský kouč Jandač. Chce druhou příčku

Plzeňský trenér Josef Jandač a jeho muži

Olympijská pauza je pryč a hokejová extraliga hned nabízí třaskavé západočeské derby. Ve středu od 17.30 se v plzeňské Logspeed.cz Areně utkají domácí Škoda a karlovarská Energie. Oba týmy, třetí...

25. února 2026  13:06

Led z hotelové střechy spadl ženě přímo na hlavu a velmi vážně ji zranil

Pokud napadne mimořádné množství sněhu nebo se nerovnoměrně nahromadí na jedné...

Velký kus ledu vážně zranil v Mariánských Lázních na Chebsku jednapadesátiletou ženu. Ta procházela kolem hotelu Excelsior, když se led uvolnil ze střechy a spadl jí přímo na hlavu. Kriminalisté již...

25. února 2026  10:06

