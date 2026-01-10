Hudební ceny Žebřík budou letos jiné, rozjedou se do regionů

Hudební ceny Žebřík právě vstoupily do svého 34. ročníku, v němž fanoušci mohou hlasovat v tradiční anketě, zároveň však mění svůj hudební formát, který bude formou road movie. Ke slavnostnímu vyhlášení Žebříku dojde formou individuálního předávání cen na atraktivních místech zejména v Plzeňském kraji, odkud anketa historicky pochází.
Sošky hudební soutěže Žebřík se letos budou rozdávat na několika místech...

Sošky hudební soutěže Žebřík se letos budou rozdávat na několika místech Plzeňského kraje. | foto: Radka Chlupsová

Zpěvačka Kateřina Marie Tichá s hudební cenou Žebřík
Raper a bubeník Marpo s hudební cenou Žebřík
V Plzeňském Prazdroji se konalo udílení výročních hudebních cen Žebřík 2024.
V Plzeňském Prazdroji se konalo udílení výročních hudebních cen Žebřík 2024.
„Samozřejmě vždy půjde hlavně o hudbu, ale díky novému konceptu dosáhne Žebřík většího přesahu do jiných odvětví kultury a dotkne se i historie, architektury a turismu,“ vysvětlil nový koncept festivalu ředitel hudebních cen Jarda Hudec.

Na rozdíl tedy od předchozích let, kdy se v plzeňském DEPO2015, nebo v loňském roce v Plzeňském Prazdroji konalo slavnostní vyhlašování spojené s předáváním cen a několika hudebními sety, se tak stane formou několika hudebních programů, které budou putovat regionem, a v rámci nichž se budou také předávat ceny vítězným umělcům.

Ceny Žebřík ovládl Střihavka. Porotci ocenili Homo Sovietikus od Monkey business

První taková zastávka putovního Žebříku bude na hradě Kašperk. „Z jednorázového ceremoniálu se tak stává událost na minimálně dva měsíce. Věříme, že genius loci a magická atmosféra vybraných míst jí dodá další dimenzi. Každopádně je pro nás tento originální formát velkou výzvou a moc se na něj těšíme,“ doplnil Jarda Hudec.

Hlasování v hudební anketě zůstává stejné jako v minulosti. Začátkem ledna organizátoři spustili anketu na www.anketazebrik.cz, v rámci níž vznikne pět nominací v každé z devíti kategorií. Těmi jsou Skupina, Album, Skladba, Videoklip, Zpěvák, Zpěvačka, Objev, Akce a Film roku.

O konečných vítězích se pak bude rozhodovat v průběhu února. Vítězní umělci následně převezmou bronzové sošky, jejichž autorem je mezinárodně uznávaný sochař Václav Česák.

Organizátoři budou postupně oznamovat místa, na nichž se uskuteční exkluzivní koncerty a předávání cen jednotlivým umělcům. Zároveň bude každá z těchto akcí natáčena a odvysílána v rámci internetových a televizních médií. Moderátorkou a průvodkyní Žebříku na cestách bude herečka Jitka Ježková.

Vstoupit do diskuse

