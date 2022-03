Ceny Žebřík se budou udělovat už potřicáté, fanoušky potěší Pražský výběr

„Žebřík letos slaví 30 let, a proto i páteční večer bude protknut připomínkami jeho dosavadní historie,“ řekl ředitel cen Jarda Hudec.

Pandemie koronaviru poznamenala dva předešlé ročníky vyhlašování ankety, loni v září proto pořadatelé při dočasném uvolnění protiepidemických opatření vyhlásili vítěze za roky 2019 a 2020.

„Byl to pro nás impuls, abychom se pořádně připravili na jubilejní 30. ročník a vracíme se s ním do tradičního jarního termínu,“ uvedl Hudec.

V každé z devíti kategorií se budou udělovat tři ocenění, plus navíc budou dvě speciální ceny.

Na základě hlasování v kategoriích zpěvák, zpěvačka, skupina, objev, album, skladba, videoklip, akce a film za rok 2021 byli nominovaní například Marek Ztracený,Ewa Farna, Lenny, Marpo, MIG 21, Michal Prokop, Lucie, Monkey Business, Tata Bojs a další. Mezi nominacemi je i loni zesnulý zpěvák David Stypka.

„Vážím si hlasů fanoušků ve všech kategoriích. Samozřejmě velkou roli pro mě ale v loňském roce hrála píseň Lithium a videoklip k ní, takže tady jsem minimálně určitě zvědavá, jak hlasování dopadne,“ prozradila své bezprostřední pocity Lenny, která je nominovaná v kategoriích Zpěvačka, Skladba a Videoklip.

Právě zmiňovanou skladbu Lithium natočila Lenny ve spolupráci s americkým zpěvákem Mikem Shinodou z kapely Linkin Park. Ten skladbu produkoval.

„Seznámili jsme se před dvěma lety, když jsme mu dělali předkapelu. Tehdy jsem s ním v rámci koncertu vystupovala na pódiu a moje tvorba ho zaujala natolik, že jsme nakonec o dva roky později spolupracovali na písni Lithium,“ upřesnila Lenny.

Hudebním večerem, který odstartuje v devatenáct hodin, budou provázet moderátoři Marek Taclík a Žofie Dařbujánová.

Svůj první letošní koncert odehraje na Žebříku například Pražský výběr. Pro členy kapely jsou podle klávesisty, zpěváka a skladatele Michaela Kocába vzpomínkou na mládí. A protože jsou písně kapely spojené s obdobím normalizace a obsahují protest a odpor k totalitě, jsou velmi aktuální i dnes.

„Umožňuje nám to je hrát i v této době, kdy já sám bych to hraní necítil. Mně není hej. To, co se stalo na Ukrajině, mně znemožňuje juchat. Každý druhý text teď pro změnu pasuje na Putina, na grázla, který se rozhodl, že se stane novodobým Herodesem a bude vraždit matky a děti,“ řekl Kocáb.

Miro Žbirka vystoupil na vyhlašování hudebních cen (4. 9. 2021)