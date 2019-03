Na Žebříku je skvělý bar a zázemí pro muzikanty, těší se do Plzně Klus

Vyhlášení a celá hudební show začne v plzeňském DEPO2015 v 19 hodin a potrvá prakticky až do rána s tradiční afterparty s hvězdnými hosty.

„Raději nic neočekávám a nechám se překvapit, jak to nakonec dopadne. V každém případě se těším na koncert, který tu odehrajeme, protože na Žebříku v Plzni je to pokaždé moc fajn. Jen nezávidím klukům z Divokýho Billa, že budou hrát až na závěr. Bývá obtížné vydržet ve formě tak dlouho, protože je tu skvělý bar a zázemí pro muzikanty, kteří se mohou potkávat se svými fanoušky a dalšími hosty večera,“ sdělil své bezprostřední pocity z blížícího se slavnostního vyhlašování zpěvák a skladatel Tomáš Klus.

Hudebním večerem budou provázet moderátoři Jakub Kohák sIvou Pazderkovou. Organizátoři také v těchto dnech intenzivně pracují na tom, aby všichni ocenění z celkových deseti kategorií přijeli osobně převzít ceny.

„Snažíme se o to a máme přislíbenou účast všech vítězů, i když zaručit ji na sto procent asi nikdy předem nemůžeme. Asi nejobtížnější to bývá v kategorii Film, neboť většina herců, pokud účinkují i v divadle, má v pátek večer představení. Ale pevně věříme, že se nám to povede a budeme je tu mít všechny pohromadě,“ prozradil ředitel cen Jarda Hudec.

Kromě hudebních setů Tomáše Kluse a Divokýho Billa se na pódiu představí i skupina Mydy Rabycad, Gaia Mesiah a bigbeatový bard Vladimír Mišík.

Pro tancechtivé publikum pak po skončení hlavní části večera roztočí své gramofony DJ Friky a další jeho hosté.

Plzeň prý milují a vždy se do ní těší členové skupiny Divokej Bill. „Po koncertu v O2 areně jsme ve velmi dobré formě, takže naši fanoušci se mohou těšit na lepší projekce a světelnou show a také na výběr našich hitovek, které mají rádi. Možná zahrajeme i jednu naši novou věc, ale to se ještě uvidí, zda budeme mít prostor ji do playlistu zařadit,“ přiblížil koncept Divokýho Billa zpěvák Vašek Bláha.

Všichni vítězové, to znamená první tři nejúspěšnější v každé kategorii, získají ceny z dílny sochaře Václava Česáka.

„Ceny symbolizují nejen věk internetu, ale také energetický tok a propojení umění a hudby,“ doplnil Václav Česák, který dlouhodobě žije a tvoří na Plzeňsku.

Na hlasy fanoušků se letos těší i kapela Mydy Rabycad, která by mohla být během pátečního večera v dvojroli oceněných i účinkujících. „Na Žebřík jsme poskládali takový best of set, aby si na své přišli všichni, i fandové naší starší tvorby,“ dodal N’ero Scartch z kapely Mydy Rabycad.

Hudební ceny Žebřík oslavily 25 let existence (10. 3. 2018)