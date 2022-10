Zahraniční hvězdy v Plzni. Zahrají tu Scooter, Lordi i japonští bubeníci

Scooter do Plzně dorazí v rámci svého turné God Save The Rave. Název je odvozen od singlu, který skupina vydala před pár lety spolu s producentskou dvojicí Harrison & Ford. Fanoušci se mohou těšit na novou audiovizuální show, technické vychytávky a staré i nové singly Scooteru.



Chybět by neměly hity jako Hyper Hyper, Fire, How Much Is the Fish? nebo Ramp! (The Logical Song). „Pomalu ale jistě se česká a moravská pódia stávají naším druhým domovem, je to naprosto fantastické! Těšíme se do Plzně, která dala světu úžasné pivo. Je nám jasné, že fanoušci budou opět úžasní, jak je na našich koncertech v Česku zvykem,“ říká frontman Scooteru H. P. Baxxter.





Gothic doommetalu v podání britských Paradise Lost bude patřit 11. října Šeříkovka. Na stejném místě pak 17. října zahraje slavná finská hardrocková kapela Lordi známá svými hororovými kostýmy. Vystoupit tu měla už před časem během několikrát odloženého turné Killectour. A tak do Plzně severská monstra přijedou už v rámci nové šňůry nazvané Lordiversitour.



Velká osobnost světového heavymetalu, německý zpěvák Udo Dirkschneider, je na scéně už více než 40 let. V Šeříkovce se představí 10. listopadu. Přiveze i písně z nové desky Game Over.

V Plzni vystoupí i se svou kapelou U.D.O., kterou spolu s ním tvoří i jeho syn a bubeník Sven Dirkschneider, basák Hudrap a kytaristé Andrey Smirnov a Fabian Dee Dammers.

Japonská bubenická show Yamato se pak plzeňským divákům předvede 13. listopadu v areálu DEPO2015.