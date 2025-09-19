Hromadná nehoda sedmi vozidel na D5 u Rokycan. V jednom pruhu obnovili provoz

  16:50aktualizováno  17:55
Hromadná nehoda sedmi vozidel uzavřela v pátek odpoledne dálnici D5 mezi sjezdy Ejpovice a Rokycany ve směru na Prahu. Hasiči poskytli předlékařskou pomoc třem lidem. V dotčeném směru se tvoří kolony. O uzavření mezi sjezdy Ejpovice na 67. kilometru a Rokycany na 62. kilometru informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Před 18. hodinou policisté obnovili provoz v levém jízdním pruhu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Žádáme řidiče, aby místem projížděli se zvýšenou opatrností, zdůraznili.

Mluvčí krajských hasičů Petr Poncar uvedl, že na úrovni nádrže Klabava se střetlo sedm vozidel. „Třem osobám jsme poskytli předlékařskou pomoc,“ dodal.

Podle krajské policejní mluvčí Ivy Vršecké se kolize obešla bez zranění. Jako negativum zmínila, že nějakou dobu nebylo možné vytvořit objízdnou trasu.

Přes půl roku bude zavřená. Silnici z Rokycan do Ejpovic čeká velká oprava

Na silnici II/605 mezi Ejpovicemi a Rokycany, kudy se jinak řada aut vyhýbá placenému úseku D5, je totiž v současné době uzavírka kvůli opravám, a nelze ji tak jako objížďku použít.

