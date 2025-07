Hrady CZ o víkendu ovládnou Švihov, vrcholem budou Kabát a Wanastovky

V pátek se areál otevře v půl čtvrté odpoledne a vystoupí Pam Rabbit, která letos získala Cenu Anděl v kategorii Skladbu roku za song Space. Chybět nebude popová kapela Highland a v první den festivalu vystoupí také Ben Cristovao, Divokej Bill nebo i Dymytry a Marpo.

Tradiční vyhlášení nejlepších karnevalových masek proběhne v půl osmé večer. Každý, kdo přijde v masce na pódium, dostane odměnu. Kurátor karnevalu spolu s publikem vybere tři nejlepší masky, které postoupí do finále s vyhlášením 17. listopadu 2025, hlavní cenou pro absolutního vítěze budou volné vstupenky na další ročník festivalu a jiné dárky.

„Už ve středověku na hradech šlechta pořádala maškarní bály a na festivalu v této tradici pokračujeme. Nejkreativnější maškary oceníme. Mohu potvrdit, že kvalita masek rok od roku stoupá,“ říká jeden z organizátorů festivalu Hrady CZ Viktor Souček.

V sobotu se švihovský areál otevře pro návštěvníky v půl jedenácté dopoledne. Zahraje zde punkový Visací zámek, rockové trio Doctor Victor či temperamentní Gaia Mesiah.

„Hrady CZ – to pro mě znamená celé léto stejná backstage, skvělé zázemí, skvělé pódium, skvělý zvuk a absolutně skvěle zvládnutá produkce a spousta lidí, dětí a vždy úplně nové publikum,“ říká o festivalu Hrady CZ zpěvačka Marka Rybin z kapely Gaia Mesiah.

Kdo vystoupí ve Švihově Na švihovské zastávce festivalu Hrady CZ se mimo jiné představí kapely a interpreti: Kabát, Wanastovy Vjecy, Visací zámek, Divokej Bill, Dymitry, Highland, Doctor Victor nebo Gaia Mesiah, dále Marpo, Tomáš Klus, Richard Krajčo, Pam Rabit nebo Ben Christovao.

Už po poledni se v sobotu v sólové a akustické sestavě s trumpetistou Nikolaosem Grigoriadisem představí Richard Krajčo. Po nich nabídne vystoupení plné svérázného humoru písničkář Tomáš Klus.

Sobotní program vyvrcholí koncertem rockové kapely Kabát, která přijde na pódium po skupině Wanastowi Vjecy. Ta si pro publikum připravila exkluzivní hudební překvapení v podobě atraktivních hostů.

Organizátoři festivalu spolupracují s Národním památkovým ústavem a pro návštěvníky se sobotní festivalovou vstupenkou budou zdarma otevřené prohlídkové okruhy hradu Švihov.

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na Odkaz. Lístek na pátek lze ještě do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1100 korun, na sobotu 1200 korun, permanentku na oba dny pak za 1900 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka 2100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory.

Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech lze do dne před akcí pořídit za 850 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1600 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Lístky a ubytování lze nyní také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2650 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3400 korun, na místě pak za 2900 korun s VIP kempem. Více na www.hradycz.cz.

