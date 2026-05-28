Na muže se zřítila část sklípku, v kritickém stavu ho převáželi do nemocnice

V kritickém stavu převáželi záchranáři ve středu odpoledne do nemocnice třiašedesátiletého muže. V zahradním sklípku, který je částečně zahlouben do skalní stěny, na něj spadla dobetonovaná část. Událost se stala v Hradci u Stoda na Plzeňsku.
V Hradci u Stoda na Plzeňsku zavalila muže část zahradního sklípku. | foto: HZS Plzeňského kraje

Všechny složky záchranného systému vyjížděly do Hradce u Stoda před pátou hodinou odpoledne.

Při stavbě zahradního sklípku, který je částečně zahlouben do skalní stěny, se při odsekávání horniny utrhla dobetonovaná část a na muže spadla.

Hasiči uvedli, že muže vyprostili bez použití těžké techniky a hydraulických prostředků a předali ho záchranářům. Byl v bezvědomí.

„Záchranáři na místě události asistovali posádce letecké záchranné služby při rozšířené neodkladné resuscitaci staršího muže. Po obnovení životních funkcí byl pacient předaný v kritickém stavu letecké záchranné službě k transportu do zdravotnického zařízení,“ sdělila za záchrannou službu Karolína Korčíková.

Vrtulník jej převezl do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Jak přesně se událost odehrála, nyní zjišťují policisté.

Na místě zasahovali hasiči ze Staňkova a Hradce a profesionální jednotky z plzeňské Košutky a Slovan.

