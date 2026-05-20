Hrad Radyně dostane střechu, architekti zatím její podobu přísně tají

Radyně bude zastřešená. Někoho může tato informace vylekat, protože zřícenina hradu je symbolem krajiny Plzeňska a zastřešení může znít jako znesvěcení symbolu, který se po staletí tyčí nad horizontem a je i orientačním bodem. Architekti ale tvrdí, že zastřešení kouzlo zříceniny nenaruší.
Hrad Radyně u Plzně. (17. června 2025) | foto: Martin Polívka, MAFRA

„Vždycky se tyčila nad Plzní a celým Plzeňskem nejenom jako symbol královské moci, ale později opravdu jako symbol krajiny domova, kam se člověk vrací,“ říká architekt Marek Marovič, který na projektu zastřešení spolupracuje s architektem Janem Soukupem.

Kdo by pojal třeba myšlenku, že se nad zříceninou objeví sedlová střecha jako nad palácem hradu Kašperk, který pochází ze stejné doby i stejné dílny rodiny Parléřů, je docela vedle. Uvádí to Jan Soukup, zakladatel architektonického studia, které dostalo zastřešení na starost od města Starý Plzenec.

Reliéf hradu se podle jeho slov nedá změnit, což je hlavní názor architektů i památkářů. „Vždyť silueta Radyně posloužila jako značka pro zříceninu. Když se člověk koukne do mapy, je tam spousta Radyní, takže je jasné, že zastřešení nesmí siluetu změnit,“ nastiňuje Soukup hlavní omezující parametr architektonického řešení.

Architekti zatím podobu přísně střeží, protože první, kdo návrh má vidět, bude podle nich investor, kterým je město Starý Plzenec. Starosta Jan Eret uvedl, že do konce července mají architekti odevzdat prvotní studii zastřešení hradu. „Někdy v té chvíli bychom návrh zveřejnili,“ sdělil.

Díky rekonstrukci, jejíž náklady Eret odhadl na desítky milionů korun, se zvýší bezpečnost pro návštěvníky hradu, protože součástí bude například úprava schodiště, které je ve věži a které je hodně příkré a nebezpečné.

„Zřícenina hradu má navíc spoustu prvků, které nyní není možné prezentovat, protože se k nim návštěvníci nedostanou. Po rekonstrukci tedy bude možné ukázat víc zajímavostí,“ sdělil Eret.

Zastřešení podle něj má přinést razantní snížení nákladů na údržbu, protože v současnosti musí město investovat ročně jednotky milionů korun do údržby koruny zdiva paláce a dalších částí hradu, protože do zdiva prší a tím hrad degraduje. Rekonstrukce navíc umožní konání většího množství kulturních akcí, když návštěvníky bude chránit střecha.

Při vypracovávání návrhu zastřešení musí mít podle Maroviče architekti na paměti především přísnou ochranu autentických středověkých prvků a situací na hradě. „Abychom prodloužili jejich životnost, abychom je zachránili, ale abychom je nepřetvářeli, nerenovovali, zkrátka neničili. Mám na mysli například původní sedilie,“ říká Marek Marovič. Jedná se o pevná kamenná sedadla zabudovaná do výklenku ve zdi hradního paláce.

„Třeba tady vidíme otisky trámů,“ ukazuje na fotografii zdi uvnitř hradního paláce Radyně, kde bývala srubová místnost. „Patřila mezi nejteplejší místa hradu, kde skutečně stála třeba kachlová kamna,“ ukazuje Marovič.

Fotografie je z roku 1926, fotil ji architekt Václav Klein, který žil mezi lety 1890 a 1960 a byl ve 20. a 30. letech minulého století významnou postavou spojenou s konzervací, obnovou a průzkumem hradu Radyně.

Zároveň Marovič ukazuje dva roky starou fotografii ze stejného místa. „Vidíte? I po konzervačních zásazích jsou tam ty otisky pořád patrné. Tyto stopy bychom neměli našimi zásahy poškodit, zkrátka měli bychom je předat dál,“ upozorňuje Marovič.

Hrad by neměl získat jen jakýsi pomyslný deštník proti nepřízni počasí, ale úpravy by měly umožnit údržbu zdí, jejich pravidelné revize, údržbu dochovaných prvků. Koruny zdiva jsou totiž dnes těžko přístupné a je tedy náročné je udržovat.

I Marovič potvrdil, že díky úpravám, na kterých architekti pracují, vznikne také možnost lépe využít prostor paláce k pořádání kulturních akcí. „V rámci studie pracujeme i na celkové kultivaci širšího areálu hradu a novém citlivém osvětlení zříceniny,“ doplňuje Marovič.

Přestože myšlenka zastřešení je důležitá, jedno je podle Maroviče i Soukupa jisté. „Hrad Radyně bude mít i nadále atmosféru zříceniny. Je v tom vlastně určité napětí, které do ochrany torzální architektury patří, protože, jak už slovo zřícenina napovídá, je to torzo, které má tendenci neustále se rozpadat. V nedokončenosti spatřujeme jednu z hodnot památky. Každá další generace si může představovat, jak Radyně vypadala. Kdybychom ji podle nějakého modelu dostavěli, tento prvek tajemství by zmizel spolu s autenticitou,“ popisuje Marovič.

Citlivost při zpracovávání návrhu zastřešení Radyně je podle něj dána i tím, že hradů, které Karel IV. založil, je jen několik. „Takže se jedná o velmi cenné památky,“ podotkl.

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných.

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s dětmi. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy a dolních...

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

Dodávka srazila lidi měnící kolo. Provoz D11 na Prahu byl několik hodin omezen

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí. (14....

Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo. Provoz byl ve směru na Prahu několik hodin omezen. Podle mluvčí středočeských policistů Barbory Schneeweissové se zcela obnovil...

Parašutista chtěl přeskočit vodní plochu u Klatov, mrtvé tělo vylovili svědci

Ilustrační foto

U Klatov na Plzeňsku došlo v sobotu večer k úmrtí parašutisty, který se podle policie pokusil o seskok přes vodní hladinu, jenže se mu manévr nevydařil a místo toho do vody spadl. I přes pomoc...

Štěně nalezené v příkopu boj o život prohrálo, rozhněvaní lidé teď spílají útulku

Šestitýdenního Edíka se někdo zbavil. Našli ho v příkopu u Liblína na...

Mimo naše chápání. Tak zareagoval starosta Němčovic na Rokycansku na situaci, kdy někdo odhodil do příkopu teprve několikatýdenní štěně. Kromě toho, že kříženec kangalského pasteveckého psa byl...

Chuť je, ale tělo i věk jsou proti. Šindelář v 39 letech končí ziskem sedmého titulu

Plzeňský pivot Jakub Šindelář zakončuje.

V mistrovské euforii na bilancování nebyl čas, to hlavně na oslavy. Teď už házenkáři Jakubu Šindelářovi postupně dochází, že jedna cesta se uzavírá. Pivot Talent týmu Plzeňského kraje v devětatřiceti...

Naděje pro pacienty po mrtvici a úrazech. Robot je učí znovu chodit

Fakultní nemocnice Plzeň představila nové Centrum robotické rehabilitace....

Mezi pacienty po mrtvici, po úrazech nebo s roztroušenou sklerózou, kteří jsou ochrnutí či omezení v pohybu, je nově v plzeňské fakultní nemocnici hvězdou přístroj Lokomat. Jedná se o robota, do...

VIDEO: Nebezpečná zábava. Řidič projel kruhový objezd středem, chlubil se na síti

Řidič se v Plzni u Area Bory natáčel, jak projíždí kruhový objezd rovně

Zřejmě videi ze sociálních sítí se inspiroval řidič v Plzni, který se svou Škodou Fabií nedaleko Area Bory projel kruhový objezd rovně, a ještě se u toho nechal natáčet. Záběry se pak sám chlubil na...

Ochrana tetřeva vs. svoboda pohybu. Nejvyšší správní soud se zastal opeřence

Dobrá zpráva. Tetřeví populace se na Šumavě zvětšuje.

Celoroční zákaz vstupu a pohybu mimo značené trasy v některých lokalitách národního parku Šumava obstál před Nejvyšším správním soudem (NSS). Důvodem nařízení je ochrana tetřeva hlušce. NSS nyní...

Byl jsem pod psychickým nátlakem, vydírali mě, hájí se muž, který uškrtil spoluvězně

Patrika Pila přivedla ke Krajskému soudu v Plzni vězeňská zásahová služba....

U plzeňského krajského soudu dnes stanul devětadvacetiletý Patrik Pilo, který je obžalován z vraždy. Loni v říjnu na cele věznice na Borech podle obžaloby uškrtil svého o patnáct let staršího...

Jedno auto za druhým. Kvůli uzavírce obchvatu město čelí návratu tranzitní dopravy

Auta se vrátila do Třemošné. Oprava mostu na obchvatu města má trvat do konce...

V ranní dopravní špičce ještě nechali auta projet po obchvatu. Úderem 9. hodiny ale silničáři tah kolem Třemošné na Plzeňsku uzavřeli. V bezmála čtyřkilometrovém úseku se začíná pracovat na opravě...

Traktor spadl ze srázu a zavalil muže. Hasiči zveřejnili snímky ze záchranné akce

Staršího muže zavalil v lese u Krs na Plzeňsku traktor. Hasiči ho vyprošťovali....

Staršího muže zavalil v neděli u Krs na Plzeňsku traktor. Stroj spadl ze srázu a šofér zůstal pod ním zaklíněný nohou. Vyprostit ho museli hasiči.

Mimořádná událost. Divadlo v Plzni uvede příští rok Fantoma opery

Záběr z derniéry legendárního nastudování muzikálového Fantoma Opery na...

Divadlo J. K. Tyla (DJKT) v Plzni získalo licenci na uvedení muzikálu Fantom Opery skladatele Andrewa Lloyda Webbera. Jeden z nejslavnějších muzikálových titulů světa uvede muzikálový soubor na Nové...

Vydra? Gól jsem mu moc přál, řekl Hyský. Stopera Krčíka už považuje za rekordmana

Plzeňský obránce Dávid Krčík se raduje ze svého gólu z pokutového kopu.

Když mířil v poločasové pauze za hráči do kabiny, byla to pro něj nová situace. A rozhodně příjemná. „Ještě se mi jako ligovému trenérovi nikdy nestalo, že by můj tým vedl po půli 4:0. Zvláštní...

Plzeň - Jablonec 5:0, dominance domácích, Severočechům kvůli prohře unikají poháry

Fotbalisté Plzně se radují z vstřeleného gólu.

Jablonečtí fotbalisté se kvůli vysoké porážce 0:5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii (3:1) nedostali v Chance Lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. O ni budou muset...

