Kvůli napadení houbou dostal hrad Radyně novou lávku, ta má i střechu

Nová přístupová lávka pochází z dílny renomovaného Atelieru Soukup Opl Švehla. Návštěvníci hradu po ní poprvé šli v neděli, kdy představení lávky bylo spojené se zahájením nové návštěvnické sezony.

Potřeba opravit přístupovou lávku vznikla už před časem. „V loňském roce jsme objednali odbornou prohlídku a bylo zjištěno napadení dřevokaznou houbou trámovkou plotní. Návrh odborníka byl neúprosný, do jednoho roku nahradit novou lávkou,“ popsal starosta města Jan Eret.

Lávka je nově doplněna o střechu. Důvodem zastřešení je snaha významně prodloužit životnost lávky a ochránit před nepřízní počasí i návštěvníky hradu.

Samotná realizace stavby pak proběhla během 90 dnů v letošním roce. „Nový mostek je příležitostí pro nekomplikovaný vstup do hradu a je prvním stupněm pro jeho otevření pro všechny dobré aktivity, které přiblíží význam hradu pro náš region. Tvar můstku je především jednoduchý, bez ambicí být velkou architekturou. Má umožnit lidem vstup do hradu a ochránit je před deštěm. A to není málo,“ vysvětlil autor návrhu Jan Soukup.

„Město Starý Plzenec stála tato stavba 1,2 milionu korun, částka bude ale nakonec nižší, neboť se podařilo získat dotaci od Plzeňského kraje ve výši 400 tisíc korun,“ doplnil starosta Eret.

V letošním roce na hradu Radyně probíhá i řada dalších prací, například opravy zdiva hradu, oprava zábradlí okolo purkrabství či postupná rekonstrukce historické vápenné pece. Město také připravuje zřízení pozice správce památek, tedy kastelána, který bude pečovat a rozvíjet nejen hrad Radyni, ale i Rotundu sv. Petra a Pavla.

Na slavnostním otevření nové lávky nechyběl ani císař Karel IV. „Osvobodil městečko Starou Plzeň od všech robot za pomoc, kterou občané museli při výstavbě hradu ukončené po pěti letech v roce 1356 poskytnout,“ uvádí na webu oshr.cz Občanský spolek Hůrka a Radyně.