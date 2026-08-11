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Plán na záchranu chátrající Radyně. Několik variant, počítá se s prosklenou střechou

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  9:32
Návrh na zastřešení Radyně na úrovni třetího podlaží. Tato varianta pracuje s...

Návrh na zastřešení Radyně na úrovni třetího podlaží. Tato varianta pracuje s prosklením ve středu a ochozem podél zdí paláce. | foto: ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA

Druhý návrh na zastřešení Radyně na úrovni třetího podlaží. Tato varianta...
Návrh na zastřešení Radyně na úrovni třetího podlaží. Tato varianta pracuje s...
Druhý návrh na zastřešení Radyně na úrovni třetího podlaží. Tato varianta...
V okolí hradu návrh počítá s postupnou péčí o vegetaci, stabilizací erozně...
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Město Starý Plzenec má hotovou komplexní architektonickou studii obnovy a adaptace areálu hradu Radyně. Součástí návrhu je i zastřešení hradu ve třetím podlaží. Studie prověřuje dvě varianty, obě počítají s prosklenou střechou.

„Atelier Soukup Opl Švehla, který se specializuje na rekonstrukce památek, navrhl opatření, jež mají chránit autentické části zříceniny, omezit zatékání dešťové vody a zvýšit bezpečnost i komfort návštěvníků,“ uvedl starosta Starého Plzence Jan Eret.

Cílem architektonické studie je zpomalit rozpad zříceniny, vyřešit některé problémy a zachovat původní prvky pro budoucí generace.

„Studie je podkladem pro přípravu navazujících projektových stupňů a projednání s orgány památkové péče,“ řekl Eret. Upozornil, že nejde o zahájení stavebních prací. Ty budou vyžadovat další přípravu, povolení a hlavně zajištění peněz. „Právě z pohledu dotačního financování je výborné, že projekt lze snadno rozdělit na etapy a stavět postupně,“ pokračuje starosta.

Hrad Radyně dostane střechu, architekti zatím její podobu přísně tají

„Zadání studie vyšlo z konceptu moderní prezentace hradu, který loni v lednu zpracovala komise pro kulturu a památky města s Občanským spolkem Hůrka a Radyně, centrem služeb pro turisty, K-centrem a dalšími spolupracovníky,“ uvedl Eret.

Koncept vymezil dlouhodobou vizi Radyně jako historické památky, turistického, vzdělávacího i kulturního místa. Upozornil také na chátrání nezastřešeného zdiva, nebezpečný pohyb ve věži i v okolí hradu, nedostatečné návštěvnické zázemí a orientační systém a na citlivou práci s vegetací.

Zásadní je ochránit autentické části hradu, tedy pozůstatky v interiéru paláce - okenních nik s kamennými lavicemi, otisků trámů, roubených srubových konstrukcí, architektonických kamenných prvků a zdiva v paláci i v širším areálu.

Z věže hradu Radyně se utrhlo zdivo a kameny, zůstala třímetrová díra

„Jedním z hlavních návrhů je zastřešení hradního paláce na úrovni třetího podlaží. Zapuštěná střecha má odvést srážkovou vodu z interiéru zříceniny a usnadnit pravidelnou údržbu korun zdiva, aniž by byla narušena charakteristická silueta hradu,“ řekl Eret.

Studie prověřuje dvě varianty. První pracuje s prosklením po obvodu konstrukce a pochozí plošinou ve střední části, druhá s prosklením ve středu a ochozem podél zdí. Doplněné schodiště má umožnit přístup na střechu, která by sloužila i jako vyhlídková plošina.

V interiéru paláce se počítá s odstraněním nevhodných novodobých konstrukcí, aby více vynikly dochované historické zdi a detaily, včetně nyní zakryté střílny.

Kvůli napadení houbou dostal hrad Radyně novou lávku, ta má i střechu

Pokladna je navržena pod širokým schodištěm, jehož stupně mohou při akcích sloužit jako sezení. Studie řeší také úpravy nádvoří, mobiliář, informační systém, zeleň a osvětlení.

Hrad by měl zůstat po většinu roku bez nočního nasvícení, aby si uchoval hodnotu tmavé siluety v krajině. V okolí se počítá se stabilizací erozně ohrožených míst a bezpečným zpřístupněním vybraných částí areálu. Město chce prověřit, zda půjde obnovit původní trasa na hrad přes mostek nad příkopem, dále chce zlepšit přístupovou cestu a vytvořit novou okružní trasu se stezkou a schodištěm kolem zříceniny.

Pozdně gotický strážní hrad postavený ve 14. století za vlády Karla IV. získalo město v roce 1925. Zdaleka viditelnou dominantu okolí Plzně navštíví přes 20 tisíc lidí ročně. Od letošního dubna, kdy byla zahájena nová sezona, má poprvé kastelána.

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