Na přestavovaném kruhovém objezdu u Makra v Plzni, nejzatíženější křižovatce ve městě, čekají řidiče největší dopravní omezení od 1. června do srpna. Křižovatkou, kterou denně využije kolem 50 tisíc...

Všech deset obcí z oblasti Březový potok u Horažďovic na Klatovsku, na jejichž území by mohlo vzniknout úložiště radioaktivních odpadů, podalo v pátek na Městský soud v Praze žalobu na ministerstvo...

Bizarní případ se stal v pátek ráno v Plzni. Koroner vyjel k případu náhlého úmrtí ženy narozené v roce 1937. Ta ovšem doslova ožila pod rukama zřízencům pohřební služby. Místo do márnice tak...

Nejpozději do konce poloviny příštího roku má zmizet velkoplošná reklama z širšího centra Plzně. Radní města schválili nařízení, které to požaduje. Případná porušení stanovených pravidel bude město...

Cesta vlakem z Českých Budějovic do Plzně bude rychlejší, na trati přidají další kolej

Správa železnic se chystá investovat miliardy korun a zdvoukolejnit trať z Českých Budějovic do Plzně. Do pěti let má být hotový úsek na západě Čech, za další tři roky pak jihočeská část mezi...