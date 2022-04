Filmaři natáčeli na Gutštejně, zaujala je přístupová cesta k rozvalinám

Do povědomí diváků se romanticky působící ruiny zapsaly díky pohádce Zdeňka Trošky Z pekla štěstí 2, ve které sloužily jako sídlo krále Bambase v podání Daniela Hůlky.

Hrad se objevil i ve snímku O uloupené divožence z roku 2007. Zřícenina není nikterak rozsáhlá, kromě věže, z níž chtěli v minulém století trempové udělat rozhlednu, zde návštěvníci narazí jen na zbytek původního paláce a hradeb.

Tvůrce připravované pohádky však nejvíce zaujala samotná přístupová plocha k rozvalinám a na začátku tu natáčeli jednu ze stěžejních scén.

Na západě Čech točila bojovou scénu Eliška Křenková, představitelka hlavní role, kterou je alchymistka Amélie. Ta se společně se svojí nejlepší kamarádkou princeznou Ellenou v podání Natálie Germáni a princem Janem ztvárněným Markem Lamborou vydává do alchymistického města Ayra.

Přestože se opět bude jednat o magické hrátky s časem, připraven je zcela nový motiv – alchymistka Amélie se bude v průběhu celého filmu setkávat se svým minulým já. Eliška Křenková si tedy zahraje dvojroli.

„Minulá Amélie slouží té současné jako zrcadlo, aby jí ukázala, jak moc se vzdaluje sama sobě. Celý příběh jsme totiž postavili na hlubokém morálním dilematu dospívající dívky, která se musí vypořádat s nově nabytou mocí,“ říká scenárista Lukáš Daniel Pařík.

Kromě Gutštejna se dějištěm filmu stanou i hrady Helfštýn, Perštejn a Bouzov, který hrál ústřední úlohu v prvním díle, nebo zámek Sobotín.

Stejně jako první film i jeho pokračování bude kombinovat žánry pohádky a fantasy. „U pokračování jdeme ještě dále do fantasy. U prvního dílu jsme viděli, že to funguje a že to zaujalo i ty nejmenší,“ říká režisér filmu Petr Kubík.

Pokračování však od počátku provázely nesnáze. Přestože byl první díl divácky i odborně velmi kladně přijat, v kinech se kvůli epidemii koronaviru prakticky neohřál.

A historie se bohužel opakovala i z kraje letošního roku, kdy kvůli rozpočtovému provizoriu vypadl jeden z hlavních pilířů financování českých filmů, tzv. filmové pobídky.

„Filmové pobídky existují napříč Evropou. V ČR tvoří zhruba 20 procent rozpočtu každého filmu. Bohužel, my jsme spadli do nešťastného období, kdy byly pobídky dočasně pozastaveny,“ hodnotí producent projektu Viktor Krištof.

Tvůrci to však nevzdali a hledali způsob, jak film i přesto natočit. Nakonec se jim podařilo získat dotaci od Státního fondu kinematografie. Premiéra filmu je naplánována na 10. listopad.

Na Bouzově se natáčí Princezna zakletá v čase (7. 4. 2022)