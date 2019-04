Přes nový most nad přehradou Hracholusky už smějí jezdit vlaky

Na místo vzdálené asi kilometr od nádraží Pňovany dorazily na dvě stovky lidí. Obsazené byly i strmé skalky podél přehrady, odkud byl most s lokomotivami nejlépe vidět.

Zkouška spočívala v tom, že na most lokomotivy několikrát postupně najížděly. Zkouška probíhala od osmi do 13 hodin.

„Zkoušky dopadly podle předpokladu projektanta, most je v pořádku,“ konstatovala mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová. Připomněla, že výsledky potvrdil odborník z Kloknerova ústavu, což je Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních Českého vysokého učení technického. Výsledkem akce je to, že 30. dubna v podvečer se na most vrátí železniční doprava, nově je součástí mostu i lávka pro pěší a cyklisty.



„Jsem tu částečně kvůli mostu, ale hlavně kvůli lokomotivám, protože vidět pohromadě všechny tři lokomotivy Sergej sovětské výroby, které v České republice jsou, to se hned tak nepovede. Vyfotím si je ze všech stran mnohokrát, je to opravdu rarita,“ uvedl výpravčí Tomáš Hubálek, který se přijel podívat z Nymburku. „Sergejů bylo do Československa dodáno 599, jednalo se o jednu z nejsilnějších lokomotiv, která v republice jezdila,“ uvedl Hubálek.

Na místo dorazil kvůli mostu i lokomotivám Karel Václavíček s manželkou. „Už jsem Sergeje dlouho neviděl, je to fajn akce,“ řekl s tím, že bydlí nedaleko.

Strojvůdce Petr Proft z Chebu, který jednu lokomotivu řídil, přiznal, že se zpočátku zátěžové zkoušky zúčastnit nechtěl. Bál se, že s tak velkou zátěží most spadne. „Ale ujistili mě, že se nic nestane, tak jsem přijel,“ sdělil Proft.

Doplnil, že Sergej má dvanáctiválcový dvoutaktní vodou chlazený motor se spotřebou 325 litrů nafty na hodinu při tažení vagonů s nákladem kolem dvou tisíc tun. „Normálně řídím železniční motorovou soupravu Regio Shark určenou pro osobní dopravu, 15 let jsem ale pracoval v dílně a Sergeje, které byly dost poruchové, jsem také opravoval, takže je znám a umím je řídit,“ dodal.