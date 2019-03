Se spící nevěstou na rozlučce souložil dozorce. Podle soudu ji neznásilnil

Obžalovaný dozorce verdikt okamžitě přijal, státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání. Muži hrozilo až deset let za mřížemi.

V kempu, kde se rozlučka o tři roky mladší ženy v létě 2017 konala, byl dozorce na brigádě jako barman. Budoucí mladá paní při loučení se svobodou plnila roztodivné úkoly, i se sexuálním podtextem, které jí dávaly kamarádky.

V průběhu večera se opila a kamarádky ji pak odvedly na pokoj a uložily ke spánku. Večírek pokračoval už bez ní před ubytovnou a účastnil se ho i obžalovaný muž.



„Obžalovaný vstoupil kolem třetí hodiny ráno do místnosti za dívkou. Na jednom lůžku spala poškozená, na druhém její kamarádka. Dívky večer předtím obsluhoval jako barman, nosil jim alkoholické nápoje. Když jedna z dívek pokoj opustila, využil toho,“ popsal státní zástupce skutek, za který muže obžaloval ze znásilnění.

„Poškozená, která byla pod vlivem alkoholu, se probudila až při souloži. Pak do místnosti přišla kamarádka poškozené. Došla až k její posteli a nahlas poškozenou oslovila. Obžalovaný v ten okamžik vyvrcholil, oblékl se a z pokoje utekl,“ vylíčil žalobce.



Opilá žena si myslela, že je doma a souloží s budoucím mužem

Soud uznal za prokázané, že k sexu došlo. Obžalovaný však od počátku tvrdí, že to byl sex dobrovolný.

„Obžalovaný uváděl, že poškozená mu vyšla vstříc, spolupracovala s ním, pomohla mu sundat kalhoty a on nabyl dojmu, že soulož je dobrovolná i ze strany poškozené,“ uvedl soudce Tomáš Bouček.

„U zločinu znásilnění se jedná o úmyslný trestný čin. V tomto konkrétním případě by k uznání viny bylo třeba prokázat, že od počátku byl alespoň srozuměn s tím, že poškozená se nachází v naprostém stavu bezbrannosti pro hluboký spánek nebo pro požití alkoholu. Po zhodnocení všech důkazů tomu tak podle názoru soudu v tomto případě ale není,“ zdůvodnil Bouček.



Žena vypověděla, že soulož vnímala, ale ve spánku a omámení alkoholem si myslela, že je doma se svým nastávajícím manželem.

Nepodařilo se vyvrátit, že muž měl pocit dobrovolného sexu

Dívka, která souložící dvojici přistihla, před soudem uvedla, že když vešla do pokoje, rozsvítila a zvýšeným hlasem kamarádku oslovila, ta se posadila a začala s ní komunikovat. Pak odešla na toaletu, vrátila se, na chvíli usnula, pak znovu komunikovala a s ostatními ženami přivolaly policii.

„Z toho vyplývá, že v době soulože, která byla přerušena příchodem svědkyně, se poškozená objektivně nenacházela ve stavu hlubokého spánku, kdy by nereagovala na své okolí, nebo hlubokého ovlivnění alkoholem,“ vysvětlil Bouček.



Znalkyně z oblasti psychiatrie u soudu uvedla, že hluboce spící nebo opilý člověk může reagovat na základě takzvaných automatizmů.

„To znamená, že si vůbec nemusí být vědom, že se nějak chová, nějak reaguje, ale okolí to vnímá, že reaguje v uvozovkách normálně. Znalkyně to zdůvodnila na základě odborných poznatků. To je podle našeho názoru podstatná skutečnost, která svědčí ve prospěch obžalovaného,“ uvedl soudce.

„On mohl subjektivně vnímat poškozenou ne jako osobu ve zcela bezvládném stavu, ale jako osobu, která na proces sexuálního sblížení reagovala vstřícně. Nepodařilo se vyvrátit obhajobu obžalovaného, že s ním poškozená souloží dobrovolně,“ vysvětlil soudce, jak dospěl k tomu, že skutek není úmyslným trestným činem.