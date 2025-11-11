Odkaz kapitána bude žít dál, pojmenují po něm loď na Hracholuskách

Po nedávném odchodu zakladatele lodní dopravy na hracholuské přehradě a dlouholetého kapitána výletní lodi Josefa Švamberka přebírá jeho štafetu nový provozovatel. Jednu z největších turistických atrakcí v Plzeňském kraji teď bude mít na starosti Jihočeská plavební společnost. Ta se chystá provést změny, které mají plavbu na přehradě posunout na vyšší úroveň.
Loď Plzeň na hracholuské přehradě dostane nový název. Nový provozovatel ji pojmenuje po jejím dlouholetém majiteli a kapitánovi Josefu Švamberkovi, který zemřel letos v říjnu. | foto: Jihočeská plavební společnost

Josef Švamberk byl jedním ze zakladatelů plavby na tehdy nově postavené Vodní nádrži Hracholusky, která vznikla v roce 1964. O dva roky později se poprvé postavil ke kormidlu tehdy zcela nové lodi typu hydrobus pro 150 lidí a zůstal u něj až téměř do konce svého života. Zemřel 24. října ve věku 84 let.

Josef Švamberk byl jakýmsi symbolem života u vody i také proto, že byl dlouholetým provozovatelem Transkempu u hráze. Mnohé tak nemile překvapila zpráva, že ani ne měsíc po jeho smrti má loď nazvaná Plzeň již nového provozovatele.

Odešla ikona Hracholusek. Zemřel kapitán výletní lodi Plzeň, bylo mu 84 let

„Nebylo to momentální rozhodnutí, s rodinou Josefa Švamberka jsme jednali několik měsíců. Pan Švamberk svoji loď miloval. Když v roce 2022 vážně onemocněl, štafetu přebral jeho syn. Ten se navíc musí starat o chod Transkempu, což je hodně náročné. Navíc před rokem řešili problém, že jim odchází do důchodu druhý kapitán, a kvalifikovanou náhradu nesehnali. Dospěl tedy k rozhodnutí, že si musí vybrat. Buď loď, nebo kemp,“ popsal nový provozovatel lodi David Machart z Jihočeské plavební společnosti s tím, že to bylo pro rodinu Švamberkových těžké rozhodnutí.

Nakonec se tedy rozhodli výletní loď prodat. Zájem o ni projevilo několik zájemců, ti ji ale chtěli odvézt. Jediným zájemcem, který byl ochoten dál pokračovat v plavbách po Hracholuskách, byla právě zmíněná plavební společnost.

„Je ve skvělém stavu, nicméně modernizaci potřebuje, aby odpovídala evropským standardům. Problém je s motory, které jsou konstrukčně z 60. let. Pořízení nových včetně výměny návazné technologie by přišlo odhadem na 5 milionů korun, čeká je tedy generální renovace. Co se týče externího designu, tam nic měnit nebudeme. Co se týče interiéru, počítáme do dalších let s citlivou modernizací tak, aby byl interiér pohodlnější,“ popsal David Machart.

Doplnil, že novou plavební sezonu na Hracholuskách zahájí nejpozději 1. června. Pokud vše půjde dobře, mohli by první návštěvníky přivítat o měsíc dříve. Tak, jak bývalo za Josefa Švamberka zvykem.

Loď dostane nové jméno. Místo Plzeň bude nosit jméno dlouholetého kapitána a vlastníka. „Josefa Švamberka si moc vážím, byl to srdcař, bláznivý do lodi jako já a náš tým. Proto jsme se rozhodli, že loď přejmenujeme po něm,“ pokračuje majitel Jihočeské plavební společnosti, jenž má dlouholetou praxi s provozováním lodní dopravy na jihu Čech a k dispozici má aktuálně tři až čtyři kapitány, kteří by se na lodi mohli střídat.

Přístaviště Kemp Keramika se stane hlavní zastávkou na levém břehu

David Machart chce nejen zachovat ducha lodní tradice, ale i do ní přinést moderní pojetí a výrazné změny související s odbavováním a propagací zdejší výjimečné lokality. Hlavním bodem jeho plánu je přeměna přístaviště Kemp Keramika, který se stane hlavní zastávkou na levém břehu přehrady. „Řešíme možnosti, jak levobřežní zastávku Škoda Butov poblíž Stříbra zachovat a nerušit ji,“ podotýká.

Nový provozovatel lodi si také pohrává s myšlenkou propojit tři hlavní kempy – Transkemp, Kemp Keramika a Na Radosti. „Levý a pravý břeh nejsou vůbec propojené, lidé tu nemají žádné spojení. Mohla by v tomto trojúhelníku jezdit menší loď pro 12 lidí či cyklistů, což by bylo rychlejší a operativnější. Přívoz by mohl fungovat buď na zavolání, nebo v pravidelných intervalech během dne. Myslím si, že by nápad byl životaschopný,“ uvažuje Machart.

„Tento nápad bychom opravdu rádi zrealizovali, ale znamenalo by to rozšíření investice. Vše o tomto záměru přívozu se musí prodebatovat i se zástupci dotčených obcí,“ pokračuje.

Otázka je také, jak ekonomicky udržet pravidelné linky výletní lodi, které zde dekády provozoval Josef Švamberk a ztráty dotoval z provozu kempu. „Chceme tedy na toto téma jednat s Plzeňským krajem a okolními obcemi, zdali by byla možnost se na provozních nákladech lodní dopravy podílet. Přece jen jde o jednu z největších turistických atrakcí v regionu. Byli bychom rádi za jakoukoliv podporu,“ uzavírá.

