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Parník na Hracholuskách kvůli suchu dojezdil, vytáhli ho na poslední chvíli

Petr Ježek
  16:06
Výletní loď pro 150 lidí na přehradě Hracholusky na Plzeňsku letos dojezdila předčasně. Hladina v nádrži poklesla natolik, že kdyby provozovatelé čekali do příštího týdne, plavidlo by už zřejmě bezpečně nedostali na souš.

David Machart, jehož firma motorovou loď známou jako parník od letošního roku provozuje, vysvětluje důvody rychlé akce u betonové silničky pod kempem. Konec cesty mizí pod vodou. Právě po ní se do přehrady spouští speciální podvozek s rámem. Loď do konstrukce vpluje a souprava ji následně vytáhne na břeh.

Kvůli nízké hladině Hracholuské přehrady skončil už provoz výletního parníku. Vlevo na snímku je David Machart (majitel výletní lodi) se strojníkem Michalem Nekolou. (28. srpna 2026)
Kvůli nízké hladině Hracholuské přehrady skončil už provoz výletního parníku. (28. srpna 2026)
Kvůli nízké hladině Hracholuské přehrady skončil už provoz výletního parníku. (28. srpna 2026)
Kvůli nízké hladině Hracholuské přehrady skončil už provoz výletního parníku. Zhruba o měsíc dříve než vloni. (28. srpna 2026)
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V pondělí při pravidelné údržbě kapitán se strojníkem zjistili, že jim při stále ubývající vodě zbývají k vytažení lodi poslední desítky hodin. Při dalším poklesu hladiny by plavidlo kleslo tak nízko, že by do rámu již nenajelo. Konstrukce s podvozkem navíc dál sjet nemohla, protože betonová cesta končí hlubokým srázem na dně přehrady.

„Čtvrteční vytahování lodi bylo šílené. Nepovedlo se mi přesně najet na podvozek napoprvé, ale ani na třetí pokus. Nakonec se nám ji sice podařilo vytáhnout a zabezpečit, ale není to dokonalé. Budeme muset objednat velký jeřáb, který plavidlo definitivně usadí. Kdybychom ho nevytáhli teď, příští týden by se to už nepovedlo,“ popsal situaci dnes dopoledne Machart. Se strojníkem Michalem Nekolou právě pokračoval v zajišťování lodi na souši.

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Machart označuje Hracholusky za úžasné místo. Když loni zemřel Josef Švamberk, který byl kapitánem této lodi od jejího vyrobení v Maďarsku v roce 1966, podnikatel zvažoval, zda po místní legendě provoz převezme. „Byl jsem se tu podívat, přehradu si projel a je naprosto fantastická. Lidé na Plzeňsku mnohdy ani netuší, jaký klenot tu mají,“ srovnává s jižními Čechami, kde také podniká.

Než poprvé letos na Hracholuskách vyplula loď nově pojmenovaná po bývalém kapitánovi, museli na ní mechanici opravit a upravit řadu věcí. „Nebyl důvod o úspěchu pochybovat. Je tu krásné prostředí, hodně lidí i kempů. Plavidlo jsme dali do pořádku a také ho odhlučnili,“ líčí Machart.

V prvních týdnech po zahájení provozu byl zájem lidí o plavbu velký. „Jedna paní mi říkala, že tu byla naposledy jako dítě před třiceti lety. Zpětně vidím, že v tom byla velká zvědavost lidí. Samotná letní sezona ale dobrá nebyla. Návštěvnost klesla v kempech i u nás. Všichni se ptáme, proč se to stalo,“ řekl Machart.

Za letošním předčasným koncem provozu lodi stojí kombinace minimálních srážek, dlouhotrvajících veder i trvalého a většího odtoku vody z nádrže, než kolik do ní přitéká.

Šéf společnosti nezastírá, že první sezona skončila ve významném finančním minusu a přes zimní měsíce bude muset sehnat další zdroje. Projektu se však vzdát nechce. Na jaře navíc plavidlo čeká velká inspekční prohlídka, která je obdobou technické kontroly u automobilů.

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„Příští rok na jaře chceme oslavit šedesát let od zahájení provozu této lodi na Hracholuskách. Na základě letošních zkušeností si dokážu představit, že velká loď by v pravidelném provozu podle jízdního řádu jezdila od května do poloviny srpna, a to v úseku od hráze k železničnímu mostu,“ nastínil plány Machart.

Na další část trasy směrem na Butov, kde je dlouhodobě nedostatek vody pro plavbu s velkou lodí, by mohlo navázat menší plavidlo zhruba pro dvanáct lidí. U železničního mostu by mohlo být přestupní molo. Ve druhé polovině srpna by pak malá loď obsluhovala celou trasu od hráze sama.

Provozovatelé uvažují, že by v příštím roce zkusili sáhnout i do lodních jízdních řádů. Například z přístaviště U hráze by loď neodjížděla dopoledne tradičně v půl desáté, ale o půl hodiny později. Chtějí vyjít vstříc turistům, které vlak přiveze na několik kilometrů vzdálené nádraží pár minut po deváté hodině, aby stihli k přístavišti včas dojít.

Machartovy firmy jsou už 18 let aktivní v lodní dopravě na jihu Čech, provozují tam mimo jiné řadu přívozů. Ty často využívají cyklisté. „Když teploty dlouhodobě šplhají k hranici čtyřiceti stupňů, cyklisté ani rodiny s dětmi v takovém žáru na výlety na kolech zkrátka nevyrazí. Letošní sezona byla extrémní,“ uzavřel Machart.

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