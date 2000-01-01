Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic, vojenský bunkr i části stromů z bývalého sadu. Lodě leží na suchu daleko od vody, vznikly široké zelenající se pláže. Podle vodohospodářů jde o nejhorší situaci za posledních sto let. Kraj už snížil odtok z přehrady.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Situace je podle vodohospodářů z Povodí Vltavy špatná. Řeka Mže, která přehradu zásobuje vodou, měla už v srpnu nejnižší průtok v 96leté historii měření a situace se od té doby vůbec nezlepšila. Naopak, ještě se zhoršila. Na snímku je zátoka mezi novým mostem mezi Pňovany a Čerňovicemi.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Vodohospodáři proto požádali o možnost snížit odtok z Hracholusek, největší přehrady v Plzeňském kraji. Krajský úřad už vydal předběžné opatření.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
„Od začátku října klesla hladina vody o 21 centimetrů – přítok totiž nepřesahuje 0,8 kubíku. Také proto jsem vydal předběžné opatření ke snížení odtoku z přehrady. Bohužel ani to samo o sobě nestačí. Přítok vody je totiž dlouhodobě nízký,“ informoval hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. Hladina proto pořád klesá. Na snímku je oblast pod Vranovem, kde vystoupil bývalý vojenský objekt.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Standardní manipulační řád počítá s minimálním odtokem z přehrady 2,2 kubíku za sekundu, teď teče do řeky pod přehradu o 0,7 kubíku méně, tedy 1,5 kubíku.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
„Celkový objem přítoku do nádrže za období duben až srpen 2026 je předběžně vyhodnocen jako vůbec nejnižší. A to nejen za dobu existence vodního díla, tedy od roku 1964, ale i za celé období pozorování od roku 1931,“ upozornili vodohospodáři ve zprávě pro Plzeňský kraj. Na fotografii je jasně patrná odhalená výpusť.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Vodohospodáři dále uvedli, že měsíc srpen byl vyhodnocen jako absolutně nejméně vodný měsíc za celou dobu pozorování. Během léta úplně vyschly některé přítoky Mže včetně koryta Úterského potoka či řeky Úhlavky.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Vyschlá přehrada Hracholusky odhaluje další a další zatopené objekty. Například vykoukly zbytky elektrárny a původní přehrady nad novým mostem mezi Pňovany a Čerňovicemi.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Mimořádné snížení odtoku z přehrady bude trvat do té doby, než se podaří zaplnit dvě třetiny kapacity zásobního prostoru hracholuské přehrady. Teď je zásoba na 37 procentech, tedy zhruba tři metry pod stavem, na který se nádrž upouští před zimou.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Vodní nádrž Hracholusky na řece Mži byla postavena v letech 1959 až 1964. Tehdy se zcela zatopily a zanikly dvě celé vesnice - Dolany a Těchoděly. V první bylo zbouráno a zatopeno 23 domů, v druhé 11 objektů. Dále byla zatopena spodní část obce Butov. Pod vodou zmizelo například sedm mlýnů a hydroelektrárna. Na snímku je patrný elektrárenský objekt pod Čerňovicemi.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Řeka Mže je prakticky jediným přítokem do nádrže. Nyní je na historických minimech. Na snímku je patrné její téměř vyschlé koryto mezi Vranovem a Butovem.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Pohled z výšky na koryto řeky Mže pod Vranovem. Jak dno přehrady vysychá, zarůstá travou.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Kvůli nízké hladině vody vylézají na povrch pozůstatky obce Butov. Podle webu Zaniklé obce byl Butov zmiňován už v roce 1186. Ještě v roce 1939 měl 78 obyvatel, zatopen byl v roce 1964. Z původní obce zbyla hájovna a čtyři stavení.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Nízká hladina vody odhalila zbytky zatopené obce Dolany. Jde o kořeny stromů bývalého sadu, nejvýše položeného okraje obce. Podle pamětníků to ale od roku 1964, kdy byla přehrada dobudována, není poprvé.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Jihočeská plavební společnost musela už v létě kvůli klesající hladině o osm metrů prodloužit nástupní molo v Transkempu, aby loď mohla bezpečně přistávat. Přesto to bylo málo a parník museli před zimou vytáhnout na břeh zhruba o měsíc dříve.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Nedostatek vody trápí i místní obyvatele a provozovatele kempů. Kdo nemá hlubokou studnu, je nyní bez vody. Na snímku je zachycený ostroh pod Blahousty.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Vyschlá přehrada láká návštěvníky k výletům. Chtějí vidět pozůstatky zatopených vsí.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Řeka Mže se vrátila do svého původního koryta. Snímek je pořízený z oblasti mezi Vranovem a Butovem.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Na fotografii je patrný bývalý vojenský objekt uprostřed vyschlé přehrady. Pozůstatky zatopených vesnic domů leží 17 až 25 metrů pod hladinou a jsou vyhledávané potápěči. Vidí tam základy budov, obvodové zdi, sklepy a studny, ale od deseti metrů je postupně šero a tma.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Na mimořádné přiškrcení odtoku došlo podruhé v historii hracholuské přehrady. Poprvé to bylo v roce 2018, když se kvůli stavebním úpravám železničního mostu upouštěla přehrada, tehdy ale opatření skončilo po pár týdnech a přehrada se bez problémů znovu naplnila.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Transkemp Hracholusky a molo parníku. Jihočeská plavební společnost ho během letních prázdnin prodloužila o osm metrů, víc už to nešlo. Od té doby hladina ještě viditelně klesla.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Na Butově nad hladinu vykoukly pozůstatky vojenského bunkru. Na všech přehradách, které má Povodí Vltavy v Plzni na starosti, je nyní hladina vody tak nízko, jako bývá o měsíc později. Přítoky do nich jsou minimální, někde dokonce žádné. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí nedostatkem vody. Mže, která přehradu zásobuje, má nejnižší průtok v 96leté historii měření. Vodohospodáři v nádrži udržují hladinu, která je nezbytná pro rekreaci. Přítok je ale minimální. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Hladina vody na Hracholuskách je výrazně níže, než bývá v tomto období, odkryté jsou břehy, pařezy stromů i místa, která jsou většinu roku schovaná pod vodou. Hladina nádrže je pod optimem pro toto období o 2,2 až 2,3 metru. Fotograf iDNES.cz zachytil zátoku pod silničním mostem Pňovany - Čerňovice. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí nedostatkem vody. Mže, která přehradu zásobuje, má nejnižší průtok v 96leté historii měření. Vodohospodáři v nádrži udržují hladinu, která je nezbytná pro rekreaci. Přítok je ale minimální. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Jihočeská plavební společnost už musela kvůli klesající hladině o osm metrů prodloužit nástupní molo v Transkempu, aby loď mohla bezpečně přistávat. Molo museli posunout také na přístavišti Radost. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Pokud vydatně nezaprší a hladina nestoupne, budou muset situaci řešit znovu. Nicméně molo nelze prodlužovat do nekonečna. Hrozí tak, že se lodní doprava úplně zastaví. „Pod určitou úrovní hladiny už nebude možné přistávat,“ obává provozovatel lodi David Machart. Na snímku je kapitán lodi Antonín Kabát. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Sucho a nízká hladina přináší problémy Jihočeské plavební společnosti, která od letošní sezony provozuje na Hracholuskách výletní loď Josef Švamberk. „Vody je opravdu už málo, ale budeme v provozu, dokud to jen půjde,“ slibuje provozovatel Machart. Mimochodem na zatopeném bunkru je umístěna navigace právě pro parník. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
David Machart také upozorňuje na další možnou komplikaci. Parník se vždy na konci sezony v září nebo v říjnu vytahuje z vody na sucho, ale při současných podmínkách ho možná budou muset vytáhnout už v srpnu. Tím ale zablokují jediné místo, kde se dají vytahovat lodě a další plovoucí zařízení, včetně plavidel složek IZS. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Povodí Vltavy v Plzni, závod Berounka, zatím nepřijímá pro spravované vodní nádrže v Plzeňském kraji žádná opatření. „Dodržujeme všechny předpisy podle manipulačních řádů, tedy minimální odtok, zajišťujeme odběry a zatím nemáme hlášeno od úpraven vod nebo vodárenských firem, že by byl problém s jakostí vody,“ řekl dispečer. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Krajská komise pro sucho pouze povolila odebírat vodu z Otavy pro Sušici i při nižším průtoku a zachování částečného odběru vody pro sádky ryb v nedalekém Anníně. Nikde jinde v regionu se k tomu zatím nepřikročilo. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Situace na Butově z ptačí perspektivy. V regionu panují nejnižší průtoky v řekách a potocích za celou dobu měření. „Pouze na úsecích toků, které leží pod vodními nádržemi (Mže pod Lučinou a pod Hracholusky a Úhlava pod Nýrskem), je díky nadlepšování nebo dodržování minimálních průtoků situace o něco málo lepší nebo stabilnější,“ vysvětluje dispečer. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Také vodní nádrže Nýrsko na Klatovsku a Lučina na Tachovsku jsou na nižších hladinách než obvykle touto dobou. Ty ale nejsou, na rozdíl od Hracholusek, určené k rekreaci. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Díky nadlepšení z Hracholusek se udržuje průtok v Plzni na Bílé Hoře, na dolní Mži a částečně i na Berounce. Všude jinde je situace velmi nepříznivá. Na osiřelé lodě na pláži v Transkempu Hracholusky je smutný pohled. (11. srpna 2026)
Autor: Martin Polívka, MAFRA