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Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

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Fotočlánek   16:23
Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty.... Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty.... Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty. (13.... Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty. Pod... Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty. Molo... Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty.... Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty.... Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty.... Vyschlá přehrada Hracholusky na severním Plzeňsku odhaluje další zatopené... Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty.... Koryto Mže uprostřed vyschlé přehrady mezi Vranovem a Butovem. Patrná je bývalá... Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....
Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic, vojenský bunkr i části stromů z bývalého sadu. Lodě leží na suchu daleko od vody, vznikly široké zelenající se pláže. Podle vodohospodářů jde o nejhorší situaci za posledních sto let. Kraj už snížil odtok z přehrady.

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