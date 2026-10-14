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Výsledky voleb
Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad
Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...
Policie zadržela muže, který bodl ženu u Boleveckého rybníka a ujel na kole
Policejní zásahové jednotce se podařilo dopadnout muže, který v sobotu způsobil závažné zranění ženě u Velkého Boleveckého rybníka v Plzni. „Díky precizní operativní činnosti se dnes kriminalistům...
Jsem jen nas**ný, nesnáším ANO, říká Aschenbrenner. Plakát, kde hnutí podporuje, přelepí
Boj o místo v senátu se v Plzni zauzlil v nečekaný souboj ODS, STAN a ANO. Ve městě se totiž objevily kontroverzní billboardy. Je na nich dlouholetý senátor a nyní neúspěšný kandidát Lumír...
Místo obratiště má být blíž zástavbě tramvajová smyčka. Místní se obávají hluku a otřesů
Značný rozruch vyvolala na Severním Předměstí Plzně změna projektu na vybudování tramvajové trati, která má sloužit především obyvatelům sídlišť Vinice a Sylván. Dotčení lidé v posledních dnech...
Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta
Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...
Plzeňskou trojku povede ANO, STAN a PRO PLZEŇ, starostou bude opět Procházka
Třetí plzeňský obvod povede v dalším období koalice ANO, STAN a PRO PLZEŇ. V zastupitelstvu s 33 křesly bude mít většinu 22 hlasů. Podle koaliční dohody by se měl starostou potřetí stát David...
Je alarmující, kolik lidí přebírá proruské postoje. Zajímejte se, říká biskup Holub
Katolická církev a plzeňský biskup Tomáš Holub se postavily na stranu Ukrajiny bránící se Rusku a vyzývají, aby lidé nepodléhali dezinformacím. Podle biskupa je obrana Ukrajiny spravedlivá a naopak...
Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad
Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...
Jsem jen nas**ný, nesnáším ANO, říká Aschenbrenner. Plakát, kde hnutí podporuje, přelepí
Boj o místo v senátu se v Plzni zauzlil v nečekaný souboj ODS, STAN a ANO. Ve městě se totiž objevily kontroverzní billboardy. Je na nich dlouholetý senátor a nyní neúspěšný kandidát Lumír...
Kvůli nemístnému žertu skončil v poutech. Zákrok policie byl v pořádku, řekla GIBS
Generální inspekce bezpečnostních sborů uzavřela prověřování případu z letošního června, kdy policisté vyjížděli k potyčce dvou mužů v centru Plzně a při zásahu zadrželi i člověka, který s incidentem...
V Maďarsku je to vždy zajímavé. Věřím, že to zvládneme, hlásí plzeňský Gabriel
Minulou sobotu si v ligovém duelu proti Mladé Boleslavi připsal první dvě asistence v plzeňském dresu a přispěl týmu k jasné výhře 3:0. Fotbalový obránce Adam Gabriel doufá, že brzy vymaže nulu také...
To jsem potřeboval pro svoje sebevědomí, raduje se Pirgič po prvním plzeňském gólu
Byla to nacvičená akce. Po rozehraném rohovém kopu si naběhl do volného prostoru a nekompromisně uklidil míč do sítě. Třiadvacetiletý srbský záložník Stefan Pirgič v sobotním utkání proti Mladé...
Senátor se musí zaměřit na jednu věc a jít za ní jako buldok, míní Plevný
Volby do Senátu Parlamentu ČR vrcholí. O víkendu se koná druhé kolo, které rozhodne. V obvodu Cheb obhajuje svůj post senátor Miroslav Plevný (STAN), který v prvním kole oslovil 40 procent voličů....
Běžkyni, kterou bodl, si vybral náhodně. Mladistvého obvinili, je ve vazbě
Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu sedmnáctiletého mladíka z Tachovska, který o víkendu bodl do zad ženu u Velkého boleveckého rybníka v Plzni. Svoji oběť si vyhlédl náhodně. Útočník je stíhán...
Podpora kandidátky ANO senátorem ODS? Kupka se diví a Fiala se zlobí
Končící senátor za ODS Lumír Aschenbrenner podle svého spolustraníka a bývalého premiéra Petra Fialy v druhém kole senátních voleb podpořil na Plzeňsku kandidátku hnutí ANO Lucii Kantorovou. Podle...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Vpustil psa na cizí dvorek a poštval ho na králíka, ten útok nepřežil
Policisté z Plzně řeší případ nechutné zábavy, která skončila úhynem zvířete. Neznámý muž pustil svého psa na cizí pozemek, kde volně pobíhal králík, a nabádal ho, aby na něj zaútočil. Králík útok...
Měli jsme se před volbami spojit, získali bychom víc, tvrdí lídr Chceme Plzeň
V Plzni bylo možné poskládat koalici bez hnutí ANO, o které jako první začalo mluvit seskupení Chceme Plzeň. Zabránilo tomu rychlé ohlášení vyjednávacího bloku ANO a PRO PLZEŇ, bez jehož křesel by...