„Práce začaly demolicí bývalé jídelny. Místo ní vyroste nová restaurace se zelenými střechami a možností posezení na nich, v podzemí budou garáže. Restaurace bude v přistavěné budově, která bude mít stejný půdorys jako zdemolovaná jídelna,“ řekl Fictum.

V prostorách hotelu Škoda měla od konce 60. let minulého století svatební hostinu řada novomanželů, mnoho z nich v hotelu prožilo i svatební noc. Zázemí tu nacházeli i obchodníci a návštěvy ze zahraničí, které za socialismu jezdily uzavírat kontrakty do plzeňské Škodovky. Hotel byl pro ně na ideálním místě. Hned v budově vedle něj měla Škodovka generální ředitelství, z oken hotelu viděli obchodníci do areálu strojírenské fabriky.

Na přelomu tisíciletí proměnili vlastníci hotel v ubytovnu, ta tu pak fungovala přes dvě desítky let. V roce 2020 hasiči řešili požár kuchyňky v osmém patře. Budovu tehdy musely narychlo opustit desítky a ubytovaných lidí.

Stavitel Michal Fictum začal letos v březnu s přeměnou chátrající budovy zpátky na hotel. Ten pak bude podle jeho slov provozovat nadnárodní hotelová společnost. Objekt změní i vzhled, nová fasáda bude světlá, západní a východní stěně bude dominovat sklo v hliníkové konstrukci.

Hotel Škoda dokončen v roce 1967

autorem byl architekt Václav Kubeš

budova měla desetipatrovou ubytovací část a přízemní sekci s restaurací a kavárnou

fasáda kombinovala černé a bílé sklo, interiér byl vybaven i klimatizací

po roce 2000 hotel přestal sloužit svému původnímu účelu, stala se z něj ubytovna

Architekti z plzeňské kanceláře A.S.S.A. chtějí zachovat dobové prvky z bývalé restaurace i samotného hotelu. První éru hotelu má připomínat původní dlažba, obklady také vizuál jídelních lístků. „Ve studii se uvažuje o fitness s malým wellness pro hotelové hosty, v posledním patře pak o rozsáhlé konferenční místnosti nebo dalších wellness prostorách,“ řekl technický ředitel společnosti Martin Němec.

Architekti namalovali vedle hlavního vchodu výtah, který vyveze hendikepované z úrovně chodníku rovnou do prvního patra hotelu.

Tato architektonická kancelář se v minulosti podílela na přestavbách už existujících autosalonů nebo stavbě nových po celé republice. Mezi její referenční projekty patří například bytové soubory Panorama nebo Sluneční terasy v Plzni, rodinné domy i obchodní centra.

„Rekonstrukce bývalého hotelu Škoda je významným krokem k revitalizaci této části města. Hotel byl vždy důležitým bodem Plzně a jsem rád, že mu můžeme pomoci navrátit jeho někdejší genius loci. Projekt přinese nové ubytovací kapacity a také oživí veřejný prostor na náměstí Českých bratří,“ shrnul Michal Fictum z plzeňské stavební firmy Miras.

V oblasti vznikne nová silnice s velkým kruhovým objezdem

Oblast kolem Hotelu Škoda, Borské ulice a vlakové zastávky Jižní předměstí se v budoucnu výrazně promění. V projektech Ředitelství silnic a dálnic je plánovaná nová silnice od velkého kruhového objezdu v Sukově ulici v nezastavěné proluce podél Čermákovy ulice k Borské, kde právě mezi hotelem a škodováckým areálem s Techmanií by měl vzniknout nový velký kruhový objezd.

Silnice mezi Sukovou a Borskou ulicí by mohla po vybudování v příštím desetiletí odvést část dopravy z Klatovské ulice v městské části Bory. Dlouhodobé vize počítají s tím, že nová spojnice bude typickou městskou ulicí, kterou budou lemovat obytné domy. V současné době už jeden z velkých obytných domů roste za nedalekou čerpací stanicí v Borské ulici.