KOMENTÁŘ: Vesnická hospoda na cestě do dějin. Jako kostelík a škola

Když vyjedete na kole do bavorského pohraničí, bývá problém najít mimo hlavní turistické cíle obyčejnou hospodu a dát si pivo nebo limonádu. Tak je to už po léta. A v podobě, jak známe vesnické hospody my, je to často problém i v lidnatějších oblastech Německa nebo Rakouska. Neuživily by se. Vysedávat v hospodě tam přestalo patřit k životnímu stylu dřív než u nás. Pivo si koupíte spíš u hotelu nebo penzionu.