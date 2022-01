Svatý Lazar nově nabízí domácí hospicovou péči rodinám z Plzně a okolí

Kromě Hospicu svatého Lazara poskytuje domácí hospicovou péči také mobilní hospic Domov, který loni v listopadu omezil činnost. To se od nového roku změnilo poté, co podepsal smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven. Uvedla to ředitelka Domova Jana Červánková.

„Od začátku roku se nám ozvalo devět zájemců o péči,“ sdělila Markéta Karpíšková, vrchní sestra nového domácího Hospice svatého Lazara.

Podle ní je spojení mobilního a lůžkového hospice ideální, protože sestřičky z toho lůžkového mohou pracovat na půl úvazku pro lůžkový a na půl pro mobilní hospic.

„Zkrátka hezky se to může prolínat,“ uvedla s tím, že spojení je dobré i z toho důvodu, že někteří lidé zkusí třeba 14 dnů péči doma a když zjistí, že to nezvládají, přesunou svého blízkého do lůžkového hospice nebo naopak.

Karpíšková je přesvědčená, že poptávka po mobilních hospicových službách se díky větší informovanosti veřejnosti výrazně zvýší. „Nejznámější český hospic Cesta domů začínal s pěti sestrami a jedním lékařem. Dnes je tam sto zaměstnanců, kteří poskytují i pečovatelské odlehčovací služby,“ nastínila možnou budoucnost plzeňského mobilního hospice.

Zájem o služby se zvýší díky informovanosti

Velký zájem předpokládá i primář lůžkového hospice, vedoucí jeho paliativní ambulance a garant mobilního hospice Martin Pachner. Vychází z toho, že díky medializaci se v posledních pěti letech o třetinu zvedla i obsazenost lůžkového hospice, a to na 350 pacientů za rok. „Průměrná obložnost je 85procentní, v loňském roce byla ještě vyšší,“ přiblížil Pachner.

A jak se při rozjezdu mobilní hospic vypořádal s nedostatkem sester a lékařů, což bývá v současnosti těžkostí každého zdravotnického zařízení? „Výborně zafungovaly sociální sítě,“ sdělila Karpíšková.

Cena za poskytované služby činí 350 korun za den. „Ta pokrývá jen část nákladů na péči, zbytek hradíme z příspěvků od soukromých i firemních dárců,“ dodala Jiřina Helíšková, ředitelka hospice, který nyní čeká na uzavření smluv o provozování domácího hospice se zdravotními pojišťovnami, protože bez jejich peněz by byl provoz obtížný.

Cena za služby na den je 350 korun

Roční náklady ve výši zhruba 40 milionů korun pokrývá lůžkový Hospic svatého Lazara z 51 procent z peněz zdravotních pojišťoven, pět procent poskytlo město Plzeň, stejnou částku kraj. Zhruba 15 procent posílají dárci z řad občanů či firem.

Službu mobilního hospice potřebují hlavně lidé, kteří mají blízkého ještě v nemocnici nebo ho nemocnice před smrtí propustí domů s tím, že už pro záchranu jeho života nemůže nic víc udělat. „Základem domácí hospicové péče je, aby byla 24 hodin denně k dispozici blízká osoba, se kterou se můžeme domlouvat,“ připomněla Karpíšková.

Nejdříve hospicový tým přijíždí do rodiny na příjmový rozhovor. „Popíšeme jim, že pro ně budeme 24 hodin denně na telefonu, a když třeba bude mít jejich blízký bolesti, přijedeme. Rodina má i rozpis, které léky má jejich blízký v jakou hodinu brát. Třeba syn je ve finále schopný matce aplikovat injekce proti bolesti, když ho to naučíme,“ přiblížila vrchní sestra.