Zfetovaný muž ohrožoval nožem matku s dítětem, nakonec se bodl do krku

Případ dnes začali řešit soudci Krajského soudu v Plzni. Podle státní zástupkyně se pravidelným a dlouhodobým užíváním pervitinu a marihuany přivedl 3. května 2018 do stavu akutní toxické psychózy, kdy nebyl schopný rozpoznat a ovládat své jednání.

Když se muž nedočkal vstřícnosti v domě, do kterého vnikl, sebral tam podle obžaloby nůž a začal se jím bodat.

„Dalšímu sebepoškozování zabránil pětadvacetiletý uživatel domu, který mu nůž vyrazil a uchopil obžalovaného do takzvané kravaty. Ten se z ní vyprostil. Podařilo se mu sebrat nůž a takto ozbrojený vnikl do kuchyně domu, kde žena držela na klíně malé dítě. Obžalovaný jí přiložil nůž na krk a chtěl, aby ho nechala zatelefonovat, jinak ji zabije,“ popsala státní zástupkyně.

Vzápětí do kuchyně přiběhl ženin manžel, a začali se o nůž přetahovat. Tak podle spisu přišel svědek k bodné ráně v noze. Státní zástupkyně řekla, že Patrik S. se pak ještě několikrát bodl nožem do krku. Z krku krvácející muž pak rozbil v domě skleněné dveře, vyběhl na ulici a utíkal do dalšího domu.

Několikrát se bodl nožem do krku

„Tam vnikl v prvním patře na WC a následně z něj oknem vyskočil na zahradu, kde zůstal do příjezdu záchranné služby,“ uvedla státní zástupkyně.

Souzený připustil, že byl uvnitř domů. Odmítá ale, že by muže bodl a ženě s dítětem držel nůž pod krkem. „Upřímně se cítím nevinný,“ prohlásil.

Vniknutí do prvního domu vysvětloval strachem z modrého auta, které předtím několikrát zahlédl. Tvrdí, že v něm jeli lidé, kteří mu v minulosti vyhrožovali.

„Chtěl jsme zavolat rodičům, ale měl jsem vybitý mobil. Ze strachu jsem zkoušel, jestli některé z dveří nejsou odemčené. Tak jsem se dostal na dvůr. Muž, který tam byl, mi v minulosti také vyhrožoval. Jen jsem chtěl, ať mě nechá zavolat, že bych potřeboval odvézt domů. Vrazil mi ale loket do hrudníku. Řekl, ať se posadím,“ popisoval Patrik S. svoji verzi.

Upřímně se cítí nevinný

Ze strachu prý sáhl po noži, který tam zahlédl. Když ho chtěl položit, muž jej prý chytil do kravaty a ruku s nožem mu tlačil proti krku. „Vrazil mi nůž do krku. Napadlo mě, že musím utéct nebo si vzít sám život. Nůž jsem vytáhl z krku a bodl se níž. Neumíral jsem, cítil jsme strašnou bolest. Křičel jsem. Vběhl jsme do domu. U stolu seděla žena s dítětem. Vyběhla hned ven. Muž a jeho otec vběhli za mnou a začali mě kopat,“ uvedl souzený.

Když se probral, prorazil prosklené dveře a utíkal pryč. Soudí, že střep ze dveří zřejmě způsobil poškozenému zranění na noze. Patrik S. pak vyběhl na ulici a hledal záchranu v dalším době, tvrdí.

V něm vyběhl do patra a schoval se na WC. Když slyšel kroky, údajně ze strachu, že jej pronásledují muži z prvního domu, vyskočil okénkem ven. Tam majitelům řekl, aby zavolali záchranku. „Probral jsme se pak až v nemocnici,“ uvedl obžalovaný.

Více než rok strávil v psychiatrické nemocnici, od té doby podle svých slov už drogy nebere.

Soud bude pokračovat na jaře výslechy svědků. Za opilství hrozí muži až deset let vězení.