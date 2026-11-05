Tragický požár na Domažlicku. Hasiči našli v panelákovém bytě mrtvého člověka

K nahlášenému požáru vyjížděli hasiči před 16. hodinou. Svědci hlásili kouř vycházející z bytu.
Hasiči při zásahu používali i vysokozdvižnou plošinu, hořelo v bytě v posledním patře paneláku. „V bytě byla nalezena jedna osoba bez známek života. Zásah si vyžádal posílení jednotek. Na místě zasahují profesionální hasiči z Domažlic a Staňkova a dobrovolní hasiči z Horšovského Týna,“ popsal mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Hasiči ani záchranáři neměli šanci nalezenému člověku pomoci. Tělo bylo podle informovaného zdroje částečně ohořelé.
„Naše výjezdová skupina nalezla na místě události lidské tělo s jednoznačnými známkami smrti. Vzhledem k tomuto nálezu bylo místo události předáno Policii České republiky a přivolanému koronerovi,“ konstatoval Martin Štěpán ze zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.
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Nikdo zatím neupřesnil, zda v bytě zemřel muž nebo žena.
Podle policejní mluvčí Hany Kroftové policisté na místě zjišťují veškeré okolnosti tragédie.