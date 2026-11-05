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Tragický požár na Domažlicku. Hasiči našli v panelákovém bytě mrtvého člověka

Petr Ježek
  18:25

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Při požáru bytu v Horšovském Týně na Domažlicku zemřel jeden člověk. Tělo objevili hasiči při zdolávání požáru. (5. listopadu 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Posily povolávali ve čtvrtek odpoledne hasiči k uhašení hořícího bytu v sedmém patře bytového domu v Horšovském Týně na Domažlicku. Uvnitř našli tělo bez známek života. Příčinu požáru zjišťují experti.

K nahlášenému požáru vyjížděli hasiči před 16. hodinou. Svědci hlásili kouř vycházející z bytu.

Při požáru bytu v Horšovském Týně na Domažlicku zemřel jeden člověk. (5. listopadu 2026)

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Hasiči při zásahu používali i vysokozdvižnou plošinu, hořelo v bytě v posledním patře paneláku. „V bytě byla nalezena jedna osoba bez známek života. Zásah si vyžádal posílení jednotek. Na místě zasahují profesionální hasiči z Domažlic a Staňkova a dobrovolní hasiči z Horšovského Týna,“ popsal mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Hasiči ani záchranáři neměli šanci nalezenému člověku pomoci. Tělo bylo podle informovaného zdroje částečně ohořelé.

„Naše výjezdová skupina nalezla na místě události lidské tělo s jednoznačnými známkami smrti. Vzhledem k tomuto nálezu bylo místo události předáno Policii České republiky a přivolanému koronerovi,“ konstatoval Martin Štěpán ze zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

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Nikdo zatím neupřesnil, zda v bytě zemřel muž nebo žena.

Podle policejní mluvčí Hany Kroftové policisté na místě zjišťují veškeré okolnosti tragédie.

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