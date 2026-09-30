Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Řidič nestihl včas zareagovat, na přechodu srazil školačku. Dívka má zraněnou nohu

Autor:
  10:40
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Hasiči města Kralovice

Školačku srazilo ve středu ráno v Horšovském Týně na Domažlicku auto. Stalo se to na přechodu pro chodce. Pro dívku letěl vrtulník.

Nehoda se stala kolem 6:30 v Masarykově ulici. Dívku mladšího školního věku srazil osobním autem sedmdesátiletý řidič.

„Podle prvotních informací řidič pravděpodobně nestačil zareagovat na nezletilou osobu přecházející po přechodu pro chodce a tím došlo ke střetu,“ popsala ranní nehodu policejní mluvčí Barbora Kunešová.

Hasič na čtyřkolce spěchal k zásahu, cestou srazil otce se synem

Záchranáři školačce poskytli na místě přednemocniční neodkladnou péči. „Po stabilizaci a farmakoterapii jsme ji předali do péče leteckých záchranářů. Utrpěla středně těžké poranění dolní končetiny,“ upřesnil mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.

Dechovou zkoušku měl řidič negativní. Jak přesně se nehoda stala, nadále zjišťují dopravní policisté.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

V MHD, obchodě i e-maily. Pronásledovala soudce sedm let, viní zapisovatelku

Premium
Bývalá soudní zapisovatelka čelí obžalobě, že několik let pronásledovala...

Případ, jaký česká justice zřejmě nepamatuje. Státní zástupce obžaloval bývalou soudní zapisovatelku za to, že téměř sedm let pronásledovala svého kolegu soudce. Klade jí za vinu opakované volání...

Známému muzeu veteránů hrozí konec, jeho provozovatel se chce s radnicí soudit

Premium
Nadační fond Plzeň sobě otevřel v bývalém depu vozidel MHD muzeum historických...

Muzeu Depo Moto Art v plzeňské kreativní zóně DEPO2015, kde je vystavená cenná sbírka automobilových veteránů a umění, hrozí, že 8. října ukončí činnost. Je to výsledek sporu, které vede město s...

Řidič nestihl včas zareagovat, na přechodu srazil školačku. Dívka má zraněnou nohu

ilustrační snímek

Školačku srazilo ve středu ráno v Horšovském Týně na Domažlicku auto. Stalo se to na přechodu pro chodce. Pro dívku letěl vrtulník.

30. září 2026  10:40

Ač se to někomu nelíbí, je správné zklidňovat provoz, říká lídr STAN v Plzni

Aleš Tolar ze STAN v Plzni. (16. září 2026)

Aleš Tolar, náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí, jde po čtyřech letech do komunálních voleb v Plzni znovu jako lídr hnutí STAN. Kromě toho, že je ve vedení města, je také starostou...

30. září 2026  10:06

D5 na Rokycansku uzavřela nehoda dvou kamionů, jeden z řidičů se vážně zranil

ilustrační snímek

Dálnici D5 ve směru na Prahu uzavřela v pondělí odpoledne nehoda dvou nákladních vozidel. Ke srážce došlo na 50. kilometru dálnice. Jeden člověk utrpěl vážná zranění. Policie provoz obnovila krátce...

29. září 2026  15:04,  aktualizováno  21:59

Třinec je po otočce dál stoprocentní, slaví i Dynamo či Plzeň. Sparta znovu prohrála

Třinecký útočník Marko Daňo se raduje z gólu Filipa Pyrochtyna.

Šest zápasů, šest tříbodových výher. Třinec zatím hokejovou extraligou prochází naprosto suverénně, a to platí i po úterním zápase s Kladnem, ačkoliv Oceláři už po osmi minutách prohrávali o dva...

29. září 2026  16:50,  aktualizováno  21:46

V MHD, obchodě i e-maily. Pronásledovala soudce sedm let, viní zapisovatelku

Premium
Bývalá soudní zapisovatelka čelí obžalobě, že několik let pronásledovala...

Případ, jaký česká justice zřejmě nepamatuje. Státní zástupce obžaloval bývalou soudní zapisovatelku za to, že téměř sedm let pronásledovala svého kolegu soudce. Klade jí za vinu opakované volání...

29. září 2026  15:27

Hasič na čtyřkolce spěchal k zásahu, cestou srazil otce se synem

Hasiči ze Sušice na Klatovsku havarovali po cestě k výjezdu. Muž na čtyřkolce...

Nehodou skončil pondělní výjezd dobrovolných hasičů ze Sušice na Klatovsku. Hasič, který jel na čtyřkolce za svými kolegy, srazil po cestě otce s malým synem. Oba skončili v péči lékařů.

29. září 2026  9:41

Plzeňský barman vyhrál české finále. Vítězným koktejlem propojil tři země

Martin Vogeltanz z Plzně se stal vítězem českého kola mezinárodní barmanské...

Před rokem se jako jediný Čech zúčastnil evropského barmanského šampionátu a prestižní soutěž vyhrál. Nyní si Martin Vogeltanz z Plzně přispal další úspěch. V konkurenci osmi finalistů se stal...

28. září 2026  8:14

Plzeňský Malík: Někdy si ten hokej děláme těžší, puk přehazujeme jak horký brambor

Plzeňský brankář Nick Malík čelí střele Michaela Vukojevice z Hradce Králové.

Třiceti úspěšnými zákroky přispěl plzeňský gólman Nick Malík k první tříbodové výhře v sezoně. V nedělním domácím duelu s hradeckými hokejisty kapituloval pouze jednou, když nedosáhl na střelu...

28. září 2026  7:50

Sjel z D5 u Mlýnce na Tachovsku do betonového žlabu. Letěl pro něj vrtulník

ilustrační snímek

Nehoda osobního auta zkomplikovala v neděli odpoledne dopravu na dálnici D5 u Mlýnce na Tachovsku. Vážně zraněného řidiče přepravil vrtulník do nemocnice, kde mu zajistili odběr krve. Oba jízdní...

27. září 2026  18:53,  aktualizováno  22:40

Autrey naskočil a pomohl Olomoucku k výhře nad Ostravou. Písek dál stoprocentní

Lamb Autrey z Olomoucka střílí na ostravský koš, brání ho Andre Screen.

Po úvodních dvou výhrách basketbalisté Ostravy ve třetím kole Maxa NBL podlehli po napínavé koncovce na hřišti Olomoucka 76:77. Hanáci si připsali premiérový úspěch. Stoprocentní bilanci udržel...

27. září 2026  20:56,  aktualizováno  21:08

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

27. září 2026  15:45,  aktualizováno  20:37

Fungujeme a pomáháme v každodenních věcech, tvrdí lídr PRO PLZEŇ

Radní města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš...

Bývalí úspěšní sportovci, lékaři, učitelé i někdejší starostové jdou letos ve spojenectví s lidovci do komunálních voleb v Plzni pod hlavičkou PRO PLZEŇ. Jejich symbolem je červené srdce a slogan, že...

27. září 2026  8:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde