Nehoda se stala kolem 6:30 v Masarykově ulici. Dívku mladšího školního věku srazil osobním autem sedmdesátiletý řidič.
„Podle prvotních informací řidič pravděpodobně nestačil zareagovat na nezletilou osobu přecházející po přechodu pro chodce a tím došlo ke střetu,“ popsala ranní nehodu policejní mluvčí Barbora Kunešová.
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Záchranáři školačce poskytli na místě přednemocniční neodkladnou péči. „Po stabilizaci a farmakoterapii jsme ji předali do péče leteckých záchranářů. Utrpěla středně těžké poranění dolní končetiny,“ upřesnil mluvčí záchranné služby Martin Štěpán.
Dechovou zkoušku měl řidič negativní. Jak přesně se nehoda stala, nadále zjišťují dopravní policisté.