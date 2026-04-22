Incident se odehrával na silnici I/26 z Horšovského Týna na Holýšov v sobotu před jedenáctou hodinou v noci.
Devatenáctiletý mladík vezl ve Škodě Octavia tři své kamarády a pravděpodobně se vybržďováním autobusu bavili.
Poprvé se obě vozidla potkala na kruhovém objezdu v Horšovském Týně a mladý šofér podle vyšetřování autobus vybržďoval dalších zhruba 15 kilometrů. Řidič autobusu, který vezl zhruba padesát pasažérů, se ho snažil i předjet, ale to mu šofér octavie nedovolil.
Vše skončilo v Holýšově, kde osobní automobil zastavili dopravní policisté.
Řidič vybržďoval na dálnici D1 jiné auto, má už 14 záznamů. Natočila ho policie
Nebezpečnou jízdou se zabývají holýšovští policisté. „Řidič vozu Škoda Octavia se podrobil dechové zkoušce na alkohol i testu na omamné a psychotropní látky, obojí měl s negativními výsledky,“ sdělila policejní mluvčí Barbora Šmaterová.
Případ bude po ukončení procesních úkonů předán jako přestupek k dořešení správnímu orgánu.