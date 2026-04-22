Na kruhovém objezdu potkal mladý řidič autobus, který pak kilometry vybržďoval

  9:48
Autobus plný lidí, který jel o víkendu v noci na Domažlicku, ohrožoval řidič osobního vozidla. Mladík autobus několikrát vybržďoval, a když se ho šofér autobusu snažil předjet, nedovolil mu to. Případem se již zabývají policisté.
Ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Incident se odehrával na silnici I/26 z Horšovského Týna na Holýšov v sobotu před jedenáctou hodinou v noci.

Devatenáctiletý mladík vezl ve Škodě Octavia tři své kamarády a pravděpodobně se vybržďováním autobusu bavili.

Poprvé se obě vozidla potkala na kruhovém objezdu v Horšovském Týně a mladý šofér podle vyšetřování autobus vybržďoval dalších zhruba 15 kilometrů. Řidič autobusu, který vezl zhruba padesát pasažérů, se ho snažil i předjet, ale to mu šofér octavie nedovolil.

Vše skončilo v Holýšově, kde osobní automobil zastavili dopravní policisté.

Řidič vybržďoval na dálnici D1 jiné auto, má už 14 záznamů. Natočila ho policie

Nebezpečnou jízdou se zabývají holýšovští policisté. „Řidič vozu Škoda Octavia se podrobil dechové zkoušce na alkohol i testu na omamné a psychotropní látky, obojí měl s negativními výsledky,“ sdělila policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Případ bude po ukončení procesních úkonů předán jako přestupek k dořešení správnímu orgánu.

Lobkowiczové končí s výrobou Křimického zelí. Vepřo knedlo se z jídelníčků vytrácí, smutní

Muži chodil 25 let důchod mrtvé tchyně, přišel si na miliony. Soud ho potrestal

Vraždící primář může za mřížemi pracovat jako vězeňský lékař, soud mu to nezakázal

Asi mě polil kyselinou, vběhla vyděšená žena do školky a volala o pomoc

Hrad Velhartice chrání novinka, do cesty poprvé uložili speciální geomříž

Chartista kvůli nátlaku odešel do exilu, po 40 letech se s důstojníkem StB potkal u soudu

Asi mě polil kyselinou, vběhla vyděšená žena do školky a volala o pomoc

Dívku nechali živořit v boudě na dvoře. Soud znovu potrestal nevlastní rodiče

Výlety za vláčky se zvrhly v orgie. Přemohl mě chtíč, kál se muž, dostal podmínku

Poslední možnost vidět unikátní exponáty Pattonova muzea, čeká ho stěhování

Absťák dohnal opilce ke krádeži v obchodě. Nakonec ho museli křísit

Práce u Nového divadla v Plzni vrcholí, řidiči si ještě počkají v kolonách

Rušný víkend záchranářů, v sobotu v kraji havarovalo sedm motocyklistů

Patnáct procent. Dopravní podnik počítá rostoucí náklady kvůli zdražování nafty

Ostuda, katastrofa. Takhle Viktorku vidět nechci, zuřil plzeňský trenér Hyský

Plzeň - Pardubice 0:1, třetí ztráta za sebou, favorita z brejku nachytal Tanko

