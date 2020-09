Horská služba pátrala po houbařce ztracené v lese, noc přečkala na posedu

Pětasedmdesátiletá žena se ztratila v sobotu odpoledne. Na houby si do okolí Huťské hory vyrazila spolu s manželem, který se ale špatně pohybuje. Doprovodil ji proto jen kousek do lesa a pak se vrátil do zaparkovaného auta, kde na manželku s plnými košíky hub čekal.

„Asi po hodině začal manželku postrádat, volal na ni, troubil. Když se neobjevila, zalarmoval policii. Ta nás pak ve tři čtvrtě na šest požádala o součinnost,“ popsal záchrannou akci zasahující člen Horské služby Šumava Josef Tischler.

Členové horské služby ihned připravili terénní techniku a povolali do akce deset záchranářů. Kromě nich se do pátrání po nezvěstné seniorce připojili policisté, hasiči a pracovníci Strážní a informační služby Národního parku Šumava.

„Paní u sebe bohužel neměla mobilní telefon, jinak bychom ji dokázali lokalizovat. Neúspěšnou akci jsme ve dvě hodiny v noci přerušili a okamžitě po rozednění jsme s pátráním znovu začali,“ doplnil Josef Tischler.

Houbařku hledali až do deseti hodin dopoledne, kdy jim přišla zpráva, že žena dorazila do Podlesí u Kašperských hor a tam se ohlásila.

Jak žena později sama vysvětlila, neztratila duchapřítomnost, a když do setmění nenašla cestu zpět, vylezla na posed a přespala v lese.

„Dokonce slyšela naše záchranáře, jak na čtyřkolkách projíždějí kolem, ale prý nevěděla, že ji hledají. Naštěstí ani moc neprochladla a to i přesto, že v noci klesla na Horské Kvildě teplota až k nule,“ okomentoval Michal Janďura, náčelník horské služby.