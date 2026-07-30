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Smolná jízda. Šoférovi se zákazem řízení vypadla cestou spolujezdkyně z auta

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  10:54
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

V Horní Bříze na Plzeňsku vypadla z jedoucího auta mladá žena. V zatáčce otevřela dveře od auta, aby uvolnila ve dveřích přivřený bezpečnostní pás, a vypadla. Nehoda bude mít dohru i pro řidiče, který neměl za volantem co dělat.

Nehoda se stala ve středu po třetí hodině odpoledne na Třídě 1. máje nedaleko mateřské školy.

Podle policie třicetiletý muž jel s vozidlem Ford Mustang od Trnové směrem do centra Horní Břízy. Na místě spolujezdce seděla o tři roky mladší žena.

„Z dosud zjištěných skutečností měla žena v levotočivé zatáčce otevřít dveře od vozidla, aby uvolnila bezpečnostní pás, který byl ve dveřích přivřený. Následkem toho z vozidla za jízdy vypadla,“ popsala nehodu policejní mluvčí Eva Červenková.

Bezpečnostní pracovník vypadl po potyčce z jedoucího vlaku. Je v kritickém stavu

Žena se při pádu zranila. „Mladou sedmadvacetiletou ženu naši záchranáři po ošetření transportovali na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni. Utrpěla středně závažné zranění,“ informoval za záchrannou službu Libor Bouček.

Řidič měl dechovou zkoušku negativní. Policisté ale lustrací zjistili, že má zadržený řidičský průkaz. „Veškerými okolnostmi události se policisté dál zabývají,“ dodala Červenková.

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