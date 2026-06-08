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Podvodnými fakturami starosta deset let tuneloval obecní účet, přišel si na miliony

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Bývalý starosta Horní Bělé na Plzeňsku Radek Pešík (vlevo) zpronevěřil z obecní kasy přes pět milionů korun. (8. června 2026) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Martin Polívka
  11:19
S tříletým trestem odnětí svobody podmíněně odloženým na pět let odešel v pondělí od soudu bývalý starosta Horní Bělé na Plzeňsku Radek Pešík. Dlouhá léta odčerpával obecní peníze a na jeho účtech postupně skončilo více než pět milionů korun.
Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Horní Bělé se píše, že finanční výbor obce v roce 2024 neuskutečnil dostatečně veškeré činnosti, které mu ukládá zákon.

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