Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Horní Bělé se píše, že finanční výbor obce v roce 2024 neuskutečnil dostatečně veškeré činnosti, které mu ukládá zákon.
Evropský unikát pro atlety postavili v Plzni. Po jeho střeše budou běhat do kopce
V Evropě jsou stavby, kde sportovci trénují během po střeše. Není zde však žádná taková, kde by se takto mohli zdokonalovat v běhu do kopce, navíc ve více úrovních nad sebou. Právě takovou možnost...
Česko zasáhl silný vítr, bouřky i krupobití
Do Česka dorazily silné bouřky, které napřed zasáhly západ Čech a pak postoupily dál do vnitrozemí zejména přes Středočeský kraj včetně Prahy. Nejsilnější bouřky byly pak kolem Českých Budějovic a na...
Soud rozhodl o předání extremistky Liebichové do Německa
Pětapadesátiletou německou extremistku Marlu Svenju Liebichovou má Česko předat do Německa, kde má nastoupit do vězení. V pondělí o tom rozhodl Krajský soud v Plzni. Policejní eskorta přivezla Němku...
Patnáctý ročník Metalfestu graduje v amfiteátru Lochotín. Přijely tisíce lidí
Tisíce příznivců tvrdé hudby z Česka i ze zahraničí se sjely do Plzně na patnáctý ročník Metalfestu, který se tradičně koná v amfiteátru Lochotín. Akce začala v pátek a trvá do neděle.
Novomanželku zardousil druhý den po svatbě. Jen jsem jí chtěl zacpat ústa, hájil se
Za vraždu své manželky na Karlovarsku vyměřil Krajský soud v Plzni Bohumilu Švecovi vězení na 12,5 roku. Ženu podle obžaloby zardousil v hádce pouze několik desítek hodin po svatbě.
Podvodnými fakturami starosta deset let tuneloval obecní účet, přišel si na miliony
S tříletým trestem odnětí svobody podmíněně odloženým na pět let odešel v pondělí od soudu bývalý starosta Horní Bělé na Plzeňsku Radek Pešík. Dlouhá léta odčerpával obecní peníze a na jeho účtech...
Obyvatelé Skvrňan touží po koupališti. Vhodné místo se však zatím nenašlo
Zatím marně hledají zástupci centrálního městského obvodu Plzně místo, kde by ve čtvrti Skvrňany mohlo vzniknout koupaliště. V rámci takzvaného participativního rozpočtu slíbili obyvatelům oblasti...
Patnáctý ročník Metalfestu graduje v amfiteátru Lochotín. Přijely tisíce lidí
Tisíce příznivců tvrdé hudby z Česka i ze zahraničí se sjely do Plzně na patnáctý ročník Metalfestu, který se tradičně koná v amfiteátru Lochotín. Akce začala v pátek a trvá do neděle.
V plzeňské věznici na Borech se oběsil vězeň, je to druhé úmrtí za měsíc
V plzeňské věznici na Borech spáchal v pátek jeden z odsouzených sebevraždu. Na dotaz ČTK to v sobotu uvedla mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová. Třicetiletý cizinec se podle serveru Novinky...
Jídlo je součást kultury. Často se na to zapomíná, říká šéfkuchař
Zkuste si vygooglit počty michelinských hvězd nebo vsaďte i na jiné gastroprůvodce. Cestovatelům, kteří nepořizují jen snímky kulturních památek, ale sázejí na svých cestách i na kulturu v podobě...
Zvířata neměla prostor, všude špína. Veterináři odebrali zanedbané psy a husy
Na podnět policie zasahovala inspektorka Státní veterinární správy (SVS) z Plzeňského kraje v chovu psů v Nýřanech na Plzeňsku. Zjistila, že podmínky chovu jsou naprosto nevyhovující. Zvířata, dva...
Evropský unikát pro atlety postavili v Plzni. Po jeho střeše budou běhat do kopce
V Evropě jsou stavby, kde sportovci trénují během po střeše. Není zde však žádná taková, kde by se takto mohli zdokonalovat v běhu do kopce, navíc ve více úrovních nad sebou. Právě takovou možnost...
Terasa u Velkého divadla v Plzni projde rekonstrukcí za sedm milionů
Plzeň vyčlení z přebytku loňského hospodaření sedm milionů korun na rekonstrukci terasy u Velkého divadla. Plocha o rozměru 680 metrů čtverečních bude po rozsáhlých opravách sloužit jako pobytové...
Pak se odvalil a řekl vypadni. Za znásilnění dívky u hřbitova dostal muž osm let
Osmileté vězení za dva sexuální útoky na ženy vyměřil ve čtvrtek Krajský soud v Plzni pětatřicetiletému Františkovi z vesničky na Klatovsku. Muž se podle spisu pokusil znásilnit bývalou družku, když...
Vysokou školu můžete studovat i v Klatovech. Bez přijímaček a dojíždění
Už od roku 2003 mohou zájemci studovat vysokou školu v Klatovech. Vysokoškolské studium ve studijním programu „Veřejná správa a regionální rozvoj“ zde ve svém Konzultačním středisku zajišťuje...
Šest let zpátky dělal zedníka, teď je na MS. Doski: Lidé v Iráku slaví postup dodnes
Je to příběh z červené sportovní knihovny. Ještě před šesti lety kopal německou Oberligu za jakýsi Eintracht Celle, jezdil po stavbách a vydělával si jako zedník. Teď je fotbalový obránce Merchas...
Začala modernizace železnice z Plzně do Německa, první úsek měří 12 kilometrů
Správa železnic (SŽ) dnes slavnostně zahájila dvouletou rekonstrukci a elektrizaci hlavní trati z Plzně do Domažlic a dál do Německa. Vytížená příměstská železnice získá trolejové vedení, celkovou...