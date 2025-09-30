Muž hodil čerstvě narozená koťata do kontejneru na sklo, dostal podmínku

S podmínkou a zákazem držení a chovu zvířat odešel od domažlického okresního soudu devětatřicetiletý muž, který se v Holýšově brutálním způsobem zbavil čerstvě narozených koťat. Sebral je kočce a vhodil do kontejneru na sklo. Tyranovi hrozilo až šestileté vězení.
Hasiči a policisté vyndali z kontejneru na sklo v Holýšově čtyři koťata. Někdo se jich chtěl tímto trýznivým způsobem zbavit. (3. června 2025)

Podle serveru Novinky.cz si Miroslav Zeman vyjednal se státním zástupcem postih a minulý týden soud dohodu o vině a trestu přijal.

Muž kromě 26 měsíců odnětí svobody s podmíněným odkladem na tři roky nesmí tři roky držet a chovat zvířata. Rozsudek je pravomocný.

Svého činu u soudu litoval. Byl to prý momentální nápad, jak se čtyř nechtěných čerstvě narozených koťat zbavit. Zabalil je do ručníku, aby se nezranila, a vhodil do kontejneru na sklo nedaleko svého bydliště.

Stalo se to v červnu. Uvnitř kopule se sklem bylo horko a nedýchatelno. Mňoukání uslyšel náhodný kolemjdoucí, který se mláďata snažil zachránit. Protože se ale na dno kopule nemohl dostat, přivolal policisty. Následně museli o pomoc požádat hasiče. Skrz otvor, kterým se hází věci dovnitř, se jim to totiž nedařilo. Hasiči nakonec kontejner naklonili a koťata vysvobodili spodní stranou.

Koťata vyhozená do kontejneru na sklo nepřežila, muže policie obvinila z týrání

Mláďata ale postupně uhynula z důvodu podchlazení a zanedbání poporodní péče.

Muži za týrání zvířete surovým nebo trýznivým způsobem, kterým způsobí smrt, hrozilo až šestileté vězení.

