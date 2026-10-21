Přibližně hodinová trasa nabídne pohled do fungování stadionu i každodenního života profesionálního hokejového týmu.
„Hokej má v Plzni dlouhou tradici a HC Škoda Plzeň patří k týmům, které se mohou opřít o mimořádně věrné fanoušky. Jsem rád, že jim nyní můžeme nabídnout další příležitost poznat prostředí jejich oblíbeného klubu i z jiné stránky. První prohlídky se setkaly s velkým zájmem, a proto jsme se rozhodli v jejich pořádání pokračovat. Věřím, že návštěva hokejového zákulisí bude atraktivním zážitkem nejen pro skalní fanoušky, ale i pro ostatní návštěvníky Plzně,“ říká primátor Roman Zarzycký.
Termíny prohlídek
Návštěvníci se během prohlídky dostanou na místa, která při běžném hokejovém utkání zůstávají divákům nepřístupná. Vyzkoušejí si, jaký je pohled na ledovou plochu z trestné lavice nebo ze skyboxů, a nahlédnou do rolbovny, odkud vyjíždí technika zajišťující úpravu ledu.
Prohlédnou si také šatnu hostujícího mužstva. Největším lákadlem však bude možnost vstoupit do šatny domácího A-týmu HC Škoda Plzeň a navštívit zázemí kustodů, kteří se starají o výstroj a vybavení hráčů.
„Během prohlídky se návštěvníci dozvědí spoustu zajímavostí o hokeji, fungování profesionálního klubu i každodenním provozu stadionu. Ukážeme jim ale také, jak pozoruhodnou stavbou plzeňský zimní stadion je. Ne náhodou získal v roce 2018 titul Stavba století Plzeňského kraje,“ láká Jan Fait, průvodce organizace Plzeň – TURISMUS.
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Šatna, rolbovna či trestná lavice. Zimní stadion se otevírá veřejnosti
Stadion má mimo jiné unikátní konstrukci střechy. „Při její stavbě byla využita ocelová lana ze zrušených průmyslových lanovek v Ejpovicích, které sloužily tamnímu železnorudnému závodu. Přilehlý pavilon bývalé restaurace zase připomíná slavné Expo 58 v Bruselu. A málokdo ví, že materiál z původních tribun posloužil při budování hráze vodní nádrže České údolí. I takové příběhy během prohlídek odhalujeme,“ dodal Fait.
Sraz účastníků je vždy před vchodem do VIP GOLD ze Štefánikova náměstí, nedaleko sochy hokejistů. Vstupenky lze zakoupit online prostřednictvím portálu Plzeňská vstupenka nebo osobně v Turistických informačních centrech Visit Plzeň vedle radnice a u hlavního nádraží.