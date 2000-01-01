V katedrále svatého Bartoloměje v Plzni se v úterý před polednem uskutečnila zádušní mše za zemřelou zakladatelku hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Bělu Gran Jensen. Mši vedl plzeňský biskup Tomáš Holub. Česká manažerka a filantropka v červnu 1969 emigrovala do Norska. Do Československa se vrátila až po Sametové revoluci. Zemřela na začátku března ve věku 82 let.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
Běla Gran Jensen zemřela 6. března, její ostatky budou po dnešním ceremoniálu uloženy v rodinném hrobu v Libochovicích na Litoměřicku.
Zádušní mši vedl plzeňský biskup Tomáš Holub. „S paní Bělou Gran Jensen jsem jako vojenský kaplan otevřel docela zásadní rozměr života hnutí Stonožky na vlastních nohou. A to bohoslužby, kterých se jednotlivé stonožkové školy účastnily a na nichž jsme se modlili za to, co děti jinak prakticky připravovaly, tedy za podporu dětem zasaženým válečným konfliktem. Tato spolupráce byla intenzivní a krásná,“ vzpomínal na zesnulou biskup.
Druhým, kdo takto spolupracoval s Bělou Gran Jensen, byl kardinál Dominik Duka. „Ten se bohužel již v této chvíli na nás dívá shora, a z toho důvodu padla volba právě na Plzeň,“ vysvětlil biskup Tomáš Holub, proč se bohoslužba konala právě v Plzni.
Mezi blízkými pozůstalými byla v téměř zaplněné katedrále svatého Bartoloměje dcera zakladatelky hnutí.
S výjimečnou ženou se přišel rozloučit například skladatel Karel Vágner. Za Armádu ČR, se kterou Stonožka úzce spolupracovala, dorazil Petr Milčický. „Armáda s Bělou Gran Jensen spolupracovala 26 let. Přijížděla za námi do misí, kde armáda působila a pomáhala dětem v těchto zemích. S ní jsme měli pocit, že přijíždí někdo, kdo nejede s nataženou rukou, ale s otevřeným srdcem,“ vzpomínal Milčický.
Mezi smutečními hosty byl také herec a moderátor Marek Eben (vlevo) a operní pěvec Adam Plachetka. Oba se potkali před katedrálou.
Běla Gran Jensen vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, mimo jiné byla spolužačkou Jana Palacha. V roce 1969 emigrovala do Norska. Po sametové revoluci se vrátila zpět do Česka, kde v roce 1990 založila hnutí Na vlastních nohou – Stonožka.
Běla Gran Jensen začala nejprve v Norsku prodávat vánoční obrázky, které namalovaly děti v českých školách. Z výnosů prodeje se kupovaly lékařské přístroje a vybavení pro nemocnice a dětské léčebny v České republice. Později začala Stonožka pomáhat i dětem ve válkou zasažených zemích či postižených přírodními katastrofami.
„Běla dokázala proměnit soucit v čin. Tam, kde jiní viděli problém, ona viděla děti, kterým je možné pomoci. A udělala pro to všechno, co bylo v jejích silách,“ vzpomínala na zakladatelku Stonožky její kolegyně Ilona Jehličková.
Práce paní Jensen byla mnohokrát oceněna. Získala papežské vyznamenání Řádu sv. Silvestra, státní vyznamenání Za zásluhy, arcibiskupské vyznamenání zlatou medailí svatého Vojtěcha a titul Významná žena České republiky.
V hnutí dnes pracují tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách. I na Slovensku, v Norsku, Polsku a v Kanadě zapustilo své kořeny. Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa.
Činnost Stonožky ale po 35 letech existence letos skončí. Informovalo o tom hnutí na svých webových stránkách.
