Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na Domažlicku se topil čtyřletý chlapec. Z vody ho vytáhla jeho matka

Autor:
  20:37
V pátek podvečer spadl v jedné z obcí na Domažlicku malý chlapec v předškolním věku do retenční nádrže. V bezvědomí ho vytáhla z vody jeho matka a v kritickém stavu ho pak záchranáři převezli do plzeňské fakultní nemocnice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Podle portálu krimi-plzen.cz vyjížděly v pátek kolem páté hodiny záchranné složky k čtyřletému chlapci, který spadl do vody. Matka dítěte ho podle serveru nalezla až po deseti minutách a vytáhla ho na hladinu už v bezvědomí. Server specifikoval i místo, podle něj šlo o retenční nádrž Hlohová, která leží u stejnojmenné obce.

„Naši záchranáři přebrali do své péče malého chlapce z rukou first responderů, kteří na místě pomáhali jako první. Po zajištění základních životních funkcí byl chlapec ve vážném stavu transportován letecky do FN v Plzni,“ potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí plzeňských záchranářů Luboš Bouček.

Opilí muži nezvládli dojít domů, jeden spadl do řeky. Z vody nakonec tahali oba

Takzvaní first respondeři jsou proškolení dobrovolníci nebo příslušníci IZS, které záchranná služba v případě náhlé zástavy oběhu či ohrožení života lokalizuje a aktivuje přes mobilní aplikaci.

Informaci o pádu a následném vyproštění potvrdil redakci i mluvčí plzeňské policie Michal Schön, další informace ale s odvoláním na okolnosti případu nesdělil.

Vyjádření anonymního starosty blíže nespecifikované obce přinesl server Novinky.cz. Je to pro rodinu obrovská tragédie. Všichni doufáme, že kluk přežije bez vážnější následků,“ citoval web starostu. Dítě podle něj uteklo rodičům a do nádrže spadlo, matka se podle Novinek psychicky zhroutila.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy...

Srdce mi krvácí. Kritici tepou ničení historické dlažby v centru Plzně

Proměna centrálního náměstí Republiky v Plzni je v plném proudu. (16. dubna...

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni budí odpor. Důvodem je vytrhání velkých kamenných desek z chodníků. Město se hájí tím, že když se historické desky rozřežou a obrousí, turisté i Plzeňané to...

Miliardář Leon Tsoukernik zkolaboval po injekci během sexu, soud rozdal pokuty

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Miliardář Leon Tsoukernik loni v zimě zkolaboval poté, co mu Žaneta Otavová píchla injekci s anestetikem a vykonávala na něm domluvené sexuální praktiky. Žena od soudu odešla s pokutou, stejně jako...

Do Česka míří mimořádné vedro. Mapa ukazuje, kde bude 30 stupňů

Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další...

Do Česka se sune od jihozápadu vlna teplého vzduchu. Meteorologové podle aktuálních modelů předpovídají, že teploty v neděli dosáhnou i tropických 30 stupňů Celsia. Mapa, kterou zveřejnili, ukazuje,...

Štěně nalezené v příkopu boj o život prohrálo, rozhněvaní lidé teď spílají útulku

Šestitýdenního Edíka se někdo zbavil. Našli ho v příkopu u Liblína na...

Mimo naše chápání. Tak zareagoval starosta Němčovic na Rokycansku na situaci, kdy někdo odhodil do příkopu teprve několikatýdenní štěně. Kromě toho, že kříženec kangalského pasteveckého psa byl...

Na Domažlicku se topil čtyřletý chlapec. Z vody ho vytáhla jeho matka

ilustrační snímek

V pátek podvečer spadl v jedné z obcí na Domažlicku malý chlapec v předškolním věku do retenční nádrže. V bezvědomí ho vytáhla z vody jeho matka a v kritickém stavu ho pak záchranáři převezli do...

23. května 2026  20:37

První tropický den letoška, stanice hlásí přes 30 stupňů. Kde bylo nejtepleji?

Teplo vylákalo lidi na první koupání v tomto roce. Zde na jezeře Milada na...

Dnešek, tedy sobota, byl prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany na Litoměřicku pokořila v 15:30 hranici 30 stupňů Celsia, nakonec naměřila 30,7 stupně. Loni zaznamenali meteorologové...

23. května 2026  16:44,  aktualizováno  18:59

Na Česko se žene saharský prach, může snížit teploty. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji

Pohled družice MTG na saharský prach nad západní Evropou. (23. května 2026)

V neděli odpoledne by se nad územím republiky měl společně s vysokou oblačností objevit saharský prach. Ten se aktuálně nachází nad západní Evropou. Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohu...

23. května 2026  10:06

Začíná oprava poslední části ejpovického přivaděče. Řidiče čekají měsíce omezení

Stavbaři se pustí do modernizace poslední části ejpovického dálničního...

Stavbaři se pustí do modernizace poslední části ejpovického dálničního přivaděče, který ještě neprošel rekonstrukcí. Teď přichází na řadu přes tři kilometry dlouhý úsek ve směru na Prahu od...

23. května 2026  7:55

Do Česka míří mimořádné vedro. Mapa ukazuje, kde bude 30 stupňů

Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další...

Do Česka se sune od jihozápadu vlna teplého vzduchu. Meteorologové podle aktuálních modelů předpovídají, že teploty v neděli dosáhnou i tropických 30 stupňů Celsia. Mapa, kterou zveřejnili, ukazuje,...

22. května 2026  16:34

Sporná silnice přes Plzeň se odkládá o několik let, prioritou je okruh

Provizorní silnice propojující Jateční třídu s ulicí Na Roudné v Plzni pod...

Prioritou je dostavba východní části silničního okruhu Plzně, realizace kontroverzního průtahu přes město se odsouvá. To jsou výstupy z posledního jednání zástupců Ředitelství silnic a dálnic a...

22. května 2026  15:07

Potrhaná a opotřebovaná. Sedadla ve Velkém divadle čeká výměna čalounění

Některá sedadla ve Velkém divadle J. K. Tyla v Plzni jsou v žalostném stavu....

Návštěvníci Velkého divadla J. K. Tyla v Plzni se po letech dočkají obnovy sedadel v hledišti. Někteří na jejich neutěšený stav upozorňovali delší dobu. Tvrdili, že zatímco na vylepšování Nové scény...

22. května 2026  9:54

Miliardář Leon Tsoukernik zkolaboval po injekci během sexu, soud rozdal pokuty

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Miliardář Leon Tsoukernik loni v zimě zkolaboval poté, co mu Žaneta Otavová píchla injekci s anestetikem a vykonávala na něm domluvené sexuální praktiky. Žena od soudu odešla s pokutou, stejně jako...

22. května 2026  9:54

Tříletý chlapec bloudil u nádraží, trucoval kvůli hračce. Zachránila ho všímavá žena

Oceněná Jana Šopovcová získala ocenění v rámci projektu Ztracená pomněnka. (21....

Učitelka Jana Šopovcová si v podchodu pod rokycanským nádražím letos v dubnu všimla tříletého klučiny, který tam byl sám. Bylo jí to divné. Když se po něm nikdo nesháněl, zavolala raději policistům....

21. května 2026  16:06

Malík asi zůstane plzeňské bráně věrný: Nevím, co by se muselo stát, abych odešel

Brankář Plzně Nick Malík během zápasu proti pražské Spartě.

Letní přípravu s hokejisty Škody zahájil také gólman Nick Malík, který v uplynulé sezoně patřil k základním stavebním kamenům plzeňské defenzivy. Čtyřiadvacetiletý rodák z amerického Raleigh přispěl...

21. května 2026  10:52

Batole sedělo v okně, zatímco matka spala. Muži pod ním hbitě roztáhli deku

Dvouletý chlapec vylezl na parapet v druhém patře a díval se ven. Dva pohotoví...

Děsivý pohled se minulý týden naskytl lidem v Plzni na Slovanech. Odpoledne tam totiž na parapetu v druhém patře seděl malý chlapec, který mohl každou chvíli spadnout. Dva muži, kteří si nebezpečné...

21. května 2026  10:45

Srdce mi krvácí. Kritici tepou ničení historické dlažby v centru Plzně

Proměna centrálního náměstí Republiky v Plzni je v plném proudu. (16. dubna...

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni budí odpor. Důvodem je vytrhání velkých kamenných desek z chodníků. Město se hájí tím, že když se historické desky rozřežou a obrousí, turisté i Plzeňané to...

21. května 2026  9:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.