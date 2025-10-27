To se nepovedlo. Zrcadlo nádražních toalet odráží na chodbu muže u pisoárů

  13:19
Pisoáry na zmodernizovaném Hlavním nádraží v Plzni jsou zbrusu nové, designově pěkné a čisté. Mají však jednu chybičku. Dámy, které se vracejí z toalet, mohou snadno zahlédnout pány při ´akci´. Umožňuje jim to zrcadlo, které dění u mušlí odráží.

Památkově chráněná nádražní budova z roku 1907 prošla celkovou rekonstrukcí a modernizací. Veřejnosti se otevřela v lednu 2024.

Kompletní přestavby se dočkaly i veřejné toalety v prvním patře, které jsou nyní bezbariérové. Pisoáry, které jsou naskládané jeden za druhým, září bílou barvou, jsou designové, každý je oddělený tmavou zástěnou. Všude je čisto.

Ženy, které opouštějí toalety na Hlavním nádraží v Plzni, vidí v odraze zrcadla, co se děje u pánských mušlí. (27. října 2025)
Vchod do toalet střeží muž z ostrahy. (27. října 2025)
Prohlídka rekonstrukce budovy hlavního nádraží v Plzni (14. června 2023)
Prohlídka rekonstrukce budovy hlavního nádraží v Plzni (14. června 2023)
U vstupu stojí starší pán v černé uniformě z bezpečnostní agentury a pomáhá příchozím, když si neví rady u platebního automatu. Dvacet korun lze zaplatit hotově nebo kartou. A hlídá i to, aby dovnitř nevešel někdo, kdo tam nemá co dělat – bezdomovci či drogově závislí, jako tomu bývalo v dřívějších dobách.

Toalety ale mají přece jenom jednu vadu na kráse. Když se ženy vracejí po chodbě z toalet, v zrcadlech, která jsou umístěná nad umyvadly v pánské části, se odráží to, co se děje u mušlí. Kdokoliv si tak může prohlédnout chlapy, kteří zrovna vykonávají potřebu.

„To se asi moc nepovedlo. Člověk chce mít na toaletě soukromí,“ hodnotí situaci dvaačtyřicetiletá Klára. Na druhou stranu s úsměvem doplňuje, že tady dostali příležitost exhibicionisté.

„Ještě že vlakem nejezdím, to člověk vidět nechce,“ kroutila hlavou jednačtyřicetiletá Markéta z obce na Plzeňsku.

VIDEO: Opravené plzeňské nádraží má nové zázemí, jediné KFC i asijský obchod

Naopak o několik let starší Gábina z Plzně, která občas vlakem jezdí, v tom až tak velký problém nevidí. „Když se nechci dívat, tak se nedívám. Když jsem na nějaké sportovní a kulturní akci, kde je plno lidí a jsou nekonečné fronty na dámském WC, tak zkrátka někdy zajdu na pánské toalety a pány u mušlí nepozoruji. A v obchodních domech, když není zavřeno, tak je také vidět vše,“ popsala své zkušenosti.

Také čtyřiadvacetiletý Plzeňan Honza v tom zásadní problém nevidí. „Na nádražních toaletách jsem už byl a ničeho si nevšiml. Záchody se mi líbí, rekonstrukce se povedla. Nepřijde mi to jako problém,“ řekl.

Jeho o rok starší kolega z práce Vítek toalety na hlavním nádraží zatím nevyzkoušel. Ale domnívá se, že zrcadlo tam vlastně pro pány ani být nemusí. Tím by se problém vyřešil.

Budova nádraží patří Správě železnic. Jejich mluvčí Dušan Gavenda se nechtěl k tématu plzeňských WC vyjadřovat. „Toalety byly rekonstruované společně s opravou budovy nádraží. Nedokážu separátně vyčíslit, na kolik přišly,“ uvedl pro Blesk.cz. Celková rekonstrukce budovy přišla na téměř 700 milionů korun.

To se nepovedlo. Zrcadlo nádražních toalet odráží na chodbu muže u pisoárů

Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!

Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...

24. října 2025  13:41

Záda už ho do světa nepustí. Louda končí mezinárodní badmintonovou kariéru

Jan Louda končí v 26 letech kvůli zranění zad profesionální badmintonovou kariéru na mezinárodní úrovni. Česká jednička a účastník loňských olympijských her v Paříži to oznámil na svých sociálních...

24. října 2025  11:13

