Plzeňská nemocnice pečuje o rekordních 472 lidí s HIV, třetinu tvoří Ukrajinci

Jitka Kubíková Šrámková
  9:36
Piercing a tetování přivezené ze zahraničí nebo nějaký operační výkon provedený v tamní ne úplně dobré nemocnici. I to jsou způsoby, při kterých se člověk může nakazit virem HIV. Fakultní nemocnice v Plzni má nyní v péči 472 lidí s HIV, což je nejvyšší číslo v historii kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny. Je to dáno hlavně tím, že do Česka přišli ukrajinští uprchlíci, kteří žádají o navázání na léčbu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Aktuálně je ukrajinských uprchlíků, kteří žádají ve Fakultní nemocnici (FN) v Plzni o navázání na léčbu, 170.

„V rámci nových záchytů tvoří většinu Ukrajinci, Čechů v posledních letech přibylo opravdu malinko,“ uvedl Dalibor Sedláček, přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN v Plzni.

To, že se tolik Ukrajinců přihlásilo, se podle něj dá považovat za velký úspěch. „Naprostou většinu tvoří ti, kteří přicházejí s nějakou léčbou, a my v ní pokračujeme,“ popsal Sedláček.

Připomněl, že většina dlouhodobě léčených Ukrajinců je léčená velmi dobře, což lékaři infekční kliniky ověřují testy. Pro lékaře to prý není překvapivé, protože Česko, stejně jako Ukrajina, je členem evropské společnosti pro léčbu HIV.

„Jejím členem jsou státy střední a východní Evropy včetně Ukrajiny a postupy léčení HIV jsou tedy sladěné,“ dodal.

V Česku žije 5 100 lidí s HIV, k tomu je 582 cizinců. Odhad vycházející z mezinárodních statistik hovoří o tom, že lidí s HIV, kteří o své nemoci nevědí, je v populaci zhruba 600. Na ty cílila kampaň FN, která proběhla v uplynulých dnech.

Jedná se hlavně o občany, kteří prošli v minulosti nějakým rizikovým momentem a zatím nebyli testovaní. „Pokud jim jde o zdraví, měli by se nechat otestovat,“ vzkázal Sedláček. Argumentuje, že včasná léčba je základem toho, že HIV pozitivní budou žít jako zdraví lidé.

Testovat může i stomatolog

Na testování ale lidé nemusí chodit do speciálních zařízení, každý z lékařů totiž může otestovat jen člověka, který o to požádá. I třeba stomatolog může test provést.

„Občas se stane, že nám potenciálního HIV pozitivního pošle stomatolog ve chvíli, kdy najde v dutině ústní něco, co se mu nezdá,“ popsal Sedláček. Toto je ale případ, kdy HIV pozitivní přijde v pozdější fázi. Odborníci by přitom byli rádi, aby dorazili mnohem dříve.

Nejčastějším způsobem přenosu je podle Sedláčka stále rizikové sexuální chování. „Mnohočetní partneři, sexuální styky s neznámými partnery, užívání drog ve spojení s rizikovým sexuálním chováním je nejčastější příčinou nákazy,“ nastínil.

V minulosti se opakovaně hovořilo, že nejrizikovější skupinou jsou muži mající styk s muži. „To se dnes vůbec nedá říci, protože chodí pravidelně na kontroly, jsou opatrní, když to považují za potřebné, žádají o preexpoziční profylaxi,“ popsal Sedláček.

Je to metoda prevence nákazy virem HIV spočívající v pravidelném užívání antiretrovirových léků HIV negativními jedinci, kteří jsou vystaveni vysokému riziku nákazy. Riziko se tak může snížit na minimum. „Je velkým úspěchem našeho zdravotnického systému, že velká část těchto mužů chodí na pravidelné kontroly a užívá preexpoziční profylaxi,“ míní Sedláček.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Vánoční tramvaj v Plzni bude letos vypadat jako chaloupka, uvnitř bude i stromeček

Pracovníci dopravních podniků v Plzni polepují vánoční tramvaj. Ta letošní bude...

Od příští neděle bude po Plzni jezdit vánoční tramvaj. Ta letošní bude podle dopravního podniku výrazně jiná než v předchozích letech. Připomínat bude vánoční chaloupku na kolejích. Vůbec poprvé bude...

Zabili ho hřebíkovačkou, tělo spálili. Dvacetileté tresty za vraždu starosty platí

Soud řeší brutální vraždu starosty z Plzeňska, který byl usmrcený tesařskou...

Za brutální vraždu podnikatele a starosty z Plzeňska v úterý odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil jeho bývalé manželce a jejímu nevlastnímu bratrovi 20 let vězení. Třetí obžalovaný, ženin známý...

Začali stavět třetí nejvyšší obytný dům v Česku, pomůže i „samošplhací“ jeřáb

V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...

V Plzni začala stavba základů výškové budovy Sisters. S věžemi vysokými 94 a 83 metrů bude třetím nejvyšším obytným domem v Česku. Deset metrů hlubokou jámu pro základovou desku postupně doplní v...

Když máte víc dětí, je to jednodušší, tvrdí šestinásobná maminka

Pediatrička Eva Peroutková má šest dětí. Posledního syna Vítka porodila 13....

Napsat všechna jména členů rodiny Peroutkových z Plzně na zvonek u jejich domu by byl asi problém. Manželé Eva a Jiří mají totiž šest dětí. Pět bylo plánovaných, šestý Vítek byl překvapením....

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

Plzeňská nemocnice pečuje o rekordních 472 lidí s HIV, třetinu tvoří Ukrajinci

ilustrační snímek

Piercing a tetování přivezené ze zahraničí nebo nějaký operační výkon provedený v tamní ne úplně dobré nemocnici. I to jsou způsoby, při kterých se člověk může nakazit virem HIV. Fakultní nemocnice v...

26. listopadu 2025  9:36

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

25. listopadu 2025  15:44

Přeseknuté žebro, poraněná játra. Za útok mačetou soud vyměřil deset let

Krajský soud v Plzni vyměřil Štefanu R. za loňský útok mačetou deset let...

Muž pohybující se mezi bezdomovci jen se štěstím přežil bodnutí do břicha zbraní podobnou mačetě. Čepel dlouhá 48 centimetrů mu přesekla žebro a poranila játra. Za březnový útok v plzeňském parku...

25. listopadu 2025  13:44

V obci zavládla euforie. U vánočního stromu si s místními zazpívá Ztracený

Sobotní koncert byl nezapomenutelným zážitkem. Marek Ztracený své fanoušky...

Obrovská radost zavládla v Tymákově u Plzně. Místní totiž vyhráli v ojedinělé soutěži a o první adventní neděli jim přijede zazpívat a pomůže rozsvítit vánoční stromek zpěvák Marek Ztracený.

24. listopadu 2025  13:33

Trest za zotročování a znásilňování dívek. Muž z Karlovarska si odsedí 10 let

Muž z Karlovarska si změnil image. Nechal si ostříhat vlasy a narůst vousy....

Krajský soud potrestal deseti lety vězení třiadvacetiletého Romana M. z Karlovarska, který podle jeho závěru několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky. Podle spisu zcela ovládal jejich...

24. listopadu 2025  10:41,  aktualizováno  11:20

Přijde Sigma o střelce? Plzeň avizovala návrat Vašulína, může si ho bezplatně vzít

Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Po hodině hry se položil do centru z levé strany a i v pádu propálil vše, co mu stálo v cestě. Že fotbalista Daniel Vašulín zažívá nejlepší sezonu kariéry, netřeba připomínat. Radostným gestem...

24. listopadu 2025  7:45

Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Po domácí porážce 3:5 se Slavií zažil trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský po reprezentační přestávce další divokou gólovou show. Jeho tým v Jablonci skvěle začal, bleskově vedl o dvě branky, po...

23. listopadu 2025  19:42

Plzeňští házenkáři se dotáhli na čelo, po obratu zvítězili ve Frýdku-Místku

Plzeňský křídelník Dominik Skopár mezi karvinskými pivoty Janem Užekem (vlevo)...

Plzeňští házenkáři v 11. kole extraligy zvítězili po obratu ve druhém poločase ve Frýdku-Místku 31:28 a udrželi kontakt s vedoucí Karvinou. Strůjcem devátého vítězství Talentu z dosavadních deseti...

23. listopadu 2025  18:55

V hořícím drážním domku vybuchla plynová lahev, vlaky déle než hodinu nejely

Deset jednotek hasičů likvidovalo požár nádražního domku na Domažlicku.

U požáru drážního domku na trati z Plzně do německého Furth im Wald zasahovali v neděli dopoledne hasiči v Chrastavicích na Domažlicku. Ještě před příjezdem jednotek stihli všichni lidé z domku před...

23. listopadu 2025  12:40,  aktualizováno  15:28

Kruhák v Sukově ulici čeká modernizace. Ve hře je, že bude řízený semafory

Kruhový objezd na Borských polí, na křížení Sukovy, Folmavské, Goldscheiderovy...

Za šest let by v borské části Klatovské ulice v Plzni mohly začít práce na jejím zlidštění a zpětné přeměně na městský bulvár. Hodně aut z této dopravní tepny by měla odvést nová souběžná silnice,...

23. listopadu 2025  8:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na co zírá mašinfíra: Výlet podhůřím Šumavy z Horažďovic do Klatov

Dvojice motorových vozů Stadler RS1 Regio Shuttle společnosti GW Train Regio v...

S dnešním Mašinfírou si vyzkoušíme nevyzpytatelnost pošumavského počasí. Na konci dubna jsme mezi stanicemi Horažďovice předměstí a Klatovy zažili jak krásné jaro s rozkvetlými stromy, tak sněhovou...

23. listopadu 2025

Když máte víc dětí, je to jednodušší, tvrdí šestinásobná maminka

Pediatrička Eva Peroutková má šest dětí. Posledního syna Vítka porodila 13....

Napsat všechna jména členů rodiny Peroutkových z Plzně na zvonek u jejich domu by byl asi problém. Manželé Eva a Jiří mají totiž šest dětí. Pět bylo plánovaných, šestý Vítek byl překvapením....

22. listopadu 2025  7:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.