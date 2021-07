Tramvaj Křižík našla azyl v Praze, má čestné místo u vchodu muzea

Stěhování Křižíka si vynutila současná kompletní přestavba tramvajové vozovny na plzeňských Slovanech.

„Naše historické vozy jsou proto v současné době v provizorním odstavu v hale, která ale nedokáže zajistit bezprašnost, stálou teplotu a vlhkost. To byl hlavní důvod. A navíc Praha letos slaví 130 let od zahájení provozu tramvají a současně si připomíná i 80 let od úmrtí vynálezce Františka Křižíka, který byl autorem plzeňské tramvaje číslo 18. Vůz proto v neděli 18. července jel v Praze v čele historického konvoje, který tyto události připomínal,“ řekl mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.



Stejně jako v Plzni i v Praze řídil tuhle unikátní tramvaj Jiří Trnka. „Vezli jsme primátora, ředitele, pozvané hosty. Vedli jsme konvoj tramvají při průjezdu Prahou. Povedlo se, že jsme 18. července v 9.20 dopoledne jeli přes Letnou. Ve stejný čas jela na stejném místě první tramvaj v roce 1891. Dá se říct, že to, co v Plzni najezdíme za rok, jsme v Praze najeli za jediný den,“ dodal Trnka s nadsázkou.



Teď podle něj už má Křižík čestné místo u vchodu muzea ve Střešovicích. Nejstarší plzeňská tramvaj číslo 18 může podle památkářů vyjet do ulic jen v případě, že neprší, nebo není takové počasí, ve kterém by se mohla poškodit. Naštěstí o minulém víkendu počasí Křižíkovi v Praze přálo.



Kromě Křižíka mají plzeňské dopravní podniky historické tramvaje typu T1, T2 a T3. Naposledy k nim přibyla první částečně nízkopodlažní tramvaj Astra vyrobená v plzeňské Škodovce, která plzeňské koleje brázdila s cestujícími od konce 90. let minulého století. Kvůli rekonstrukci vozovny ale letos tramvajoví veteráni nevyjedou do plzeňských ulic.

Na historické a nostalgické jízdy vysílají plzeňští dopraváci podle svých webových stránek i čtyři typy starých trolejbusů, a to včetně prototypu kloubového trolejbusu a pět typů autobusů. Nejstarší autobus řady 706 RTO je z roku 1964. Nejmladší historický, vyráběný plzeňskou škodovkou, je z roku 1997. Byl už nízkopodlažní a jeho zajímavostí je, že ve stejné karoserii jezdily v Plzni i trolejbusy.